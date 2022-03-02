Алена Косторная о переходе от тренера Этери Тутберидзе
02.03.2022 21:44 / Спорт / Прочли: 1735 человек
Стало известно о том, что фигуристка Алена Косторная уже не находится в тренерском составе под управлением Этери Тутберидзе. Поначалу зародились слухи о том, что именно спортсменка приняла решение об уходе из тренерской группы Тутберидзе, но позже стало известно о том, что это решение исходило именно от самого тренера.
Около года назад Косторная вернулась в команду Тутберидзе после разрешения между ними всех накопившихся противоречий. Но, оказалось, что совместная работа между тренером и спортсменом продлилась недолго. 2 марта Косторная покидает тренерскую команду «Хрустального».
В СМИ появилась информация о том, что это именно решение фигуристки:
«Это была не моя инициатива. Так решила Этери Георгиевна», - рассказала Алена в социальных сетях.
До этого хореограф Алексей Железняков резко негативно отреагировал в своем комментарии об уходе Алены. Тот обвинил Алену Косторную в лени и нежелании самосовершенствоваться и работать над собой. Реакция поклонников Косторной на такие сообщения были довольно негативными.
Также стала известна информация о том, что Алена будет работать с Еленой Буяновой. На данный момент после повторного перелома руки Косторная находится на реабилитации и пока неизвестно, сколько займет процесс восстановления и начнется тренировочный процесс.
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