Алена Косторная о переходе от тренера Этери Тутберидзе

Около года назад Косторная вернулась в команду Тутберидзе после разрешения между ними всех накопившихся противоречий. Но, оказалось, что совместная работа между тренером и спортсменом продлилась недолго. 2 марта Косторная покидает тренерскую команду «Хрустального».

В СМИ появилась информация о том, что это именно решение фигуристки:

«Это была не моя инициатива. Так решила Этери Георгиевна», - рассказала Алена в социальных сетях.

До этого хореограф Алексей Железняков резко негативно отреагировал в своем комментарии об уходе Алены. Тот обвинил Алену Косторную в лени и нежелании самосовершенствоваться и работать над собой. Реакция поклонников Косторной на такие сообщения были довольно негативными.

Также стала известна информация о том, что Алена будет работать с Еленой Буяновой. На данный момент после повторного перелома руки Косторная находится на реабилитации и пока неизвестно, сколько займет процесс восстановления и начнется тренировочный процесс.



