23 числа декабря Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова уже выписалась из больницы

74-летняя Татьяна Анатольевна несколько дней назад пожаловалась на боли в груди и сердце. После этого родственники приняли решение про оперативную госпитализацию звездного тренера. Коллеги отправляют Татьяне Тарасовой пожелания скорейшего выздоровления:

«Вся страна видит, что она на каталке. Она очень плохо чувствовала себя в последнее время. Я разговаривала с ней в воскресенье – она жаловалась на сильные боли в голове!», - призналась Наталья Бестемьянова.

В связи с проблемами со здоровьем Татьяна Анатольевна пропустила съемки финального шоу «Ледниковый период». В этом шоу тренер занимает место в жюри.

Наставник проекта Илья Авербух о ситуации сказал со слезами на глазах:

«Сейчас Татьяне Анатольевне очень нужна наша сила, поддержка. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее», - прослезившись сказал Илья Авербух.

Сама же Татьяна Тарасова уверяет поклонников, что с ней уже все в порядке.