23 числа декабря Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова уже выписалась из больницы
22.12.2021 21:27 / Спорт / Прочли: 713 человек
Буквально несколько часов назад стало известно о том, что Татьяну Тарасову уже выписали из больницы. Напомним, несколько дней назад ей стало нехорошо, после чего она была вынуждена обратиться за помощью к медикам.
74-летняя Татьяна Анатольевна несколько дней назад пожаловалась на боли в груди и сердце. После этого родственники приняли решение про оперативную госпитализацию звездного тренера. Коллеги отправляют Татьяне Тарасовой пожелания скорейшего выздоровления:
«Вся страна видит, что она на каталке. Она очень плохо чувствовала себя в последнее время. Я разговаривала с ней в воскресенье – она жаловалась на сильные боли в голове!», - призналась Наталья Бестемьянова.
В связи с проблемами со здоровьем Татьяна Анатольевна пропустила съемки финального шоу «Ледниковый период». В этом шоу тренер занимает место в жюри.
Наставник проекта Илья Авербух о ситуации сказал со слезами на глазах:
«Сейчас Татьяне Анатольевне очень нужна наша сила, поддержка. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее», - прослезившись сказал Илья Авербух.
Сама же Татьяна Тарасова уверяет поклонников, что с ней уже все в порядке.
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