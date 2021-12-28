Дмитрия Соловьева выписали с больницы после жестокого избиения тремя неизвестными
28.12.2021 15:09 / Спорт / Прочли: 187 человек
Несколько часов назад фигурист Дмитрий Соловьев был выписан из больницы после жестокого избиения и полученной тяжелой травмы головы со стороны студентов-первокурсников. Сегодня участник ледового шоу «Ледниковый период» заканчивает лечение в условиях стационара, но на этом его реабилитация далеко не на финишной прямой.
В ближайшее время Дмитрий будет проходить дальнейшую реабилитацию. На данный момент он выписан из больницы, его состояние уже гораздо лучше, но впереди еще длительное восстановление. Сейчас Дмитрий работает со спортивным реабилитологом и первым на повестке дня стоит вопрос: сможет ли он в ближайшее время выйти на лед? В частности, сможет ли Дмитрий Соловьев выйти на ледовое шоу 30 декабря, ведь по графику он должен был с 30 декабря по 8 января принимать участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Санкт-Петербурге. Если врачи разрешат выступление, то необходимо будет упростить программу, убрать лишние сложные трюки, поддержки, а также прыжки. Организму Дмитрия необходим некоторый период на полное восстановление.
Сам Дмитрий уже выходит на связь со своими подписчиками и поблагодарил всех неравнодушных, которые волновались за его жизнь и здоровье.
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