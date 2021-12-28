Дмитрия Соловьева выписали с больницы после жестокого избиения тремя неизвестными

В ближайшее время Дмитрий будет проходить дальнейшую реабилитацию. На данный момент он выписан из больницы, его состояние уже гораздо лучше, но впереди еще длительное восстановление. Сейчас Дмитрий работает со спортивным реабилитологом и первым на повестке дня стоит вопрос: сможет ли он в ближайшее время выйти на лед? В частности, сможет ли Дмитрий Соловьев выйти на ледовое шоу 30 декабря, ведь по графику он должен был с 30 декабря по 8 января принимать участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Санкт-Петербурге. Если врачи разрешат выступление, то необходимо будет упростить программу, убрать лишние сложные трюки, поддержки, а также прыжки. Организму Дмитрия необходим некоторый период на полное восстановление.

Сам Дмитрий уже выходит на связь со своими подписчиками и поблагодарил всех неравнодушных, которые волновались за его жизнь и здоровье.