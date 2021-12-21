Напали и жестоко избили олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева
21.12.2021 21:07 / Происшествия / Прочли: 918 человек
На олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева напали в самом центре Москвы. 32-летний фигурист и партнер ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной заступился за свою девушку и ее подругу, после чего завязалась драка. Мужчин было трое и их не смутило всем вместе избивать одного человека. На данный момент Дмитрий доставлен в больницу с тяжелыми травмами по всему телу.
20 декабря Дмитрий Соловьев отправился вместе со своей девушкой Анной Сидоровой в караоке, там они присоединились к компании после мероприятия в Федерации керлинга. В какой-то момент вечера несколько девушек вышли на улицу из заведения и там к ним пристали трое неизвестных мужчин. Дмитрий Соловьев заступился за девушек, завязался спор, который перешел в драку. Неизвестные повалили фигуриста на землю и начали жестоко избивать ногами. Позже в Сети интернет появилось видео с места происшествия, на котором запечатлена драка.
На данный момент Дмитрия направили в отделение нейрохирургии, там делают все возможное, чтобы восстановить здоровье. Нападавших мужчин задержали по горячим следам. В ближайшее время подозреваемых допросят.
Представители Дмитрия Соловьева подтверждают информацию об избиении спортсмена.
«Дима никогда бы не полез в драку первым, он очень воспитанный и интеллигентный. Его спровоцировали!», - прокомментировал директор спортсмена.
«Слава Богу у него нет переломов. Но у него сильно сотрясение мозга, ушибы и гематомы. На данный момент он проходит полное обследование, чтобы выявить все повреждения и увечья», - заключил представитель спорсмена.
Возлюбленная спортсмена Анна Сидорова прокомментировала ситуацию журналистам:
«Собираюсь отвезти вещи в Боткинскую больницу. С врачами еще не беседовала, но набирала ординаторскую и диспетчерскую – никаких подробностей не сообщают. Все, что смогли мне сказали: состояние средней тяжести, травма головы. Госпитализация была крайне необходима!», - пояснила Анна.
После инцидента - участие Дмитрия Соловьева в шоу Татьяны Навки 29 декабря в Санкт-Петербурге теперь под большим вопросом.
Татьяна Навка уже прокомментировала ситуацию с избиением Дмитрия:
«Дима в тяжелом состоянии, слава Богу он остался жив. Эти подонки должны понести наказание в полной мере. Он настоящий мужчина – он защищал свою жену. Меня аж трясет от бешенства. Как такое возможно?»
Жена Дмитрия сообщила Татьяне Навке, что один из нападавших занимается боевым видом спорта.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В 2021 году Дарья Пынзарь оправдалась за дешевый подарок для дочери Ксении Бородиной
29.12.2021 20:55 / Шоу-бизнесДарья Пынзарь по случаю дня рождения преподнесла подарок для дочери ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородин...
Актер Анатолий Руденко откровенно рассказал об уходящем 2021 году
29.12.2021 20:37 / ОбществоМногие звезды шоу-бизнеса, актеры и спортсмены подводят итоги уходящего 2021 года. Активно обсуждают взлеты и ...
Паралимпийская чемпионка Елена Ремизова пытается найти своих маму и папу
29.12.2021 20:18 / СпортИстория паралимпийской чемпионки Елены Ремизовой может стать основой для какого-то Голливудского фильма со сча...
Певица МакSим после тяжелого течения болезни отсеяла 90% людей из своего окружения
29.12.2021 19:54 / Шоу-бизнес2021 год выдался для певицы МакSим поистине самым трудным за весь период. Заразившись коронавирусной инфекцией...
Стало известно о страшном диагнозе и последних днях жизни Джека Николсона
28.12.2021 15:30 / Шоу-бизнесВ последние годы популярный американский актер и кинорежиссер Джек Николсон редко выходит на публику и вообще ...
Дмитрия Соловьева выписали с больницы после жестокого избиения тремя неизвестными
28.12.2021 15:09 / СпортНесколько часов назад фигурист Дмитрий Соловьев был выписан из больницы после жестокого избиения и полученной ...
В центре Москвы выпал из окна голый мужчина, ним оказался журналист
28.12.2021 14:53 / ПроисшествияПод окнами собственного дома в Москве было обнаружено бездыханное тело известного журналиста. Ним оказался Его...
В 2021 году Елена Валюшкина призналась в длительной борьбе с диагнозом бесплодие
28.12.2021 14:32 / Шоу-бизнесЕлена Валюшкина прожила в первом браке с педагогом театрального училища Леонидом Фоминым 11 лет. За все годы с...
44-летняя певица Инна Маликова уже вышла на пенсию
28.12.2021 14:12 / Шоу-бизнесНовость о том, что 44-летняя певица Инна Маликова вышла на пенсию по выслуге лет шокировало общественность. От...
Мама Юлии Началовой поделилась печальными новостями о потере двух близких людей
27.12.2021 22:51 / ПроисшествияМама певицы Юлии Началовой сообщила о трагической новости в их семье. К тому же, в звездной семье произошла не...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар