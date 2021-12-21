Напали и жестоко избили олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева

20 декабря Дмитрий Соловьев отправился вместе со своей девушкой Анной Сидоровой в караоке, там они присоединились к компании после мероприятия в Федерации керлинга. В какой-то момент вечера несколько девушек вышли на улицу из заведения и там к ним пристали трое неизвестных мужчин. Дмитрий Соловьев заступился за девушек, завязался спор, который перешел в драку. Неизвестные повалили фигуриста на землю и начали жестоко избивать ногами. Позже в Сети интернет появилось видео с места происшествия, на котором запечатлена драка.

На данный момент Дмитрия направили в отделение нейрохирургии, там делают все возможное, чтобы восстановить здоровье. Нападавших мужчин задержали по горячим следам. В ближайшее время подозреваемых допросят.

Представители Дмитрия Соловьева подтверждают информацию об избиении спортсмена.

«Дима никогда бы не полез в драку первым, он очень воспитанный и интеллигентный. Его спровоцировали!», - прокомментировал директор спортсмена.

«Слава Богу у него нет переломов. Но у него сильно сотрясение мозга, ушибы и гематомы. На данный момент он проходит полное обследование, чтобы выявить все повреждения и увечья», - заключил представитель спорсмена.

Возлюбленная спортсмена Анна Сидорова прокомментировала ситуацию журналистам:

«Собираюсь отвезти вещи в Боткинскую больницу. С врачами еще не беседовала, но набирала ординаторскую и диспетчерскую – никаких подробностей не сообщают. Все, что смогли мне сказали: состояние средней тяжести, травма головы. Госпитализация была крайне необходима!», - пояснила Анна.

После инцидента - участие Дмитрия Соловьева в шоу Татьяны Навки 29 декабря в Санкт-Петербурге теперь под большим вопросом.

Татьяна Навка уже прокомментировала ситуацию с избиением Дмитрия:

«Дима в тяжелом состоянии, слава Богу он остался жив. Эти подонки должны понести наказание в полной мере. Он настоящий мужчина – он защищал свою жену. Меня аж трясет от бешенства. Как такое возможно?»

Жена Дмитрия сообщила Татьяне Навке, что один из нападавших занимается боевым видом спорта.