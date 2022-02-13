В 2022 году Фигуристка Камила Валиева расплакалась на плече у тренера Этери Тутберидзе

На данный момент юная фигуристка не знает остается ли она на Олимпийских играх или нет! Пока она продолжает усиленно тренироваться. Пока девушка является основным претендентом на золото в одиночном катании. На днях Камила упала на тренировке, а сегодня не выдержала и расплакалась на груди и тренера Этери Тутберидзе. https://ghanaguardian.com/payday-loans-taken-by-25-of-american-borrowers-is-it-a-good-sign

13 февраля для Камилы Валиевой решающий день – решается ее судьба в суде по поводу положительного теста допинг-пробы. Девушка позже должна будет дать пояснения по видеосвязи для судей арбитражного суда. Вердикт по этому делу будет известен уже 14 февраля во второй половине дня.

Напомним, что несколько дней назад в Пекине на Олимпийских играх произошел громкий скандал. При проверке на допинг-контроле Камилы Валиевой обнаружились запрещенные в организме препараты. Такого рода препарат не влияет на результаты спортсмена, но помогает в работе сердца.