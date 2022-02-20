Этери Тутберидзе поделилась эмоциями относительно допингового скандала фигуристки Камилы Валиевой

В первую очередь Этери Тутберидзе поблагодарила серебряных призеров Евгения Тарасова и Владимира Морозова, назвав из не как иначе, как «герои». Тренер отметила, что фигуристы показали весь свой потенциал и достоинства, также она отметила Александру Трусову, которая заняла второе место. Этери сравнила свою подопечную Трусову с космонавтов Гагариным, которая не побоялась выполнить 5 четверных прыжков в произвольной программе.





Лаконично отозвалась Тутберидзе об олимпийской чемпионке Анне Щербаковой, которая отметила, что статус олимпийской чемпионки у нее теперь на всю оставшуюся жизнь. Также она напомнила о том, что ее умения и таланты позволяют спортсменке быть одной из самых титулованных спортсменок современности.

Согласно публикации Тутберидзе, что касается Мориса Квителашвили, то он достойно откатал программу и вошел в десятку лучших спортсменов мира!

С особым теплом и добродушием отозвалась Тутберидзе о Камиле Валиевой, которая оказалась в центре допингового скандала.

«Камила Валиева – Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в тоже время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе. Как же показательны такие ситуации – те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше! Этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину!», - подытожила Этери Тутберидзе.

Дочь российского тренера Этери Тутберидзе – Диана Дэвис выступала в Пекине в дуэте с Глебом Смолкиным. Они заняли 14-е место в Олимпиаде в Пекине.