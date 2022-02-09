Фигуристка Елена Ильиных беременна во второй раз!

Такая новость удивила не только близких влюбленных, но даже их самих. Они явно не ожидали этого и не были готовы, по крайнее мере сейчас, к рождению второго ребёнка. Фигуристка Елена Ильиных сама призналась в этом:

«Иногда кажется, что некоторые внезапные события в моей жизни случаются как раз не вовремя, но потом в который раз убеждаешься, что это было к лучшему. В голове проскакивает много идей, что вот в этом году успела бы реализовать это, успела бы то, но потом их упускаешь и перестаешь форсировать события и менять местами запланированные проекты, ведь всё в жизни происходит в правильное время. Даже эта вторая беременность, не совсем тогда, когда это нам хотелось…».





Пока известно, что Елена Ильиных и Сергей Полунин официально не в браке, но это лишь пока. Они признались, что в ближайшее время планируют сыграть пышную свадьбу.

А пока стоит отметить, что в январе 2020 года у супругов родился первый малыш – ему дали необычное имя Мир. Артист балета Сергей Полунин рассказал немного про сына – он много путешествует. Сам супруг считает, что нужно больше путешествовать, расширять кругозор даже такого столь маленького жителя Планеты. У старшего наследника была возможность путешествовать ещё с 2-х месяцев, он уже побывал у разных океанов, морей, в разных странах мира. 2-х летнему Миру очень нравится познавать мир, у него ярко загораются глаза, когда он садится в машину или самолёт. Малыш любит коммуницировать, любит людей, открывать для себя самого что-то новое, необычное, интересное.



