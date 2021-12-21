Алена Кравец испортила жизнь женщине, которая в итоге вырастила ее родного сына
21.12.2021 21:29 / Шоу-бизнес / Прочли: 617 человек
21 год назад 36-летняя музыкальная исполнительница Алена Кравец втайне от всех родила сына и написала отказную от своего наследника. Спустя много лет сын сам нашел свою маму, которая впервые увидела не только ребенка, но и женщину, воспитавшую его.
Когда-то Элла Промохова выступала на подиуме вместе с Аленой Кравец. Две модели не дружили, но и не были конкурентками. Но, в один миг все изменилось…Что случилось тогда между экс-коллегами??
«Алена – мой враг, из-за нее все мои беды. Моя жизнь пошла под откос: рак, наркотики и тюрьма… все это из-за нее. Она меня подсадила на запрещенные препараты!», - обвинила Элла во всех своих бедах на программе «На самом деле».
Но и на этом список обвинений не закончился. Оказывается, муж Алены вначале встречался с Эллой, но потом променял женщину на блондинку.
«Я забрала ее ребенка, потому что любила ее мужа. Надеялась, что он вскоре вернется ко мне!», - повергла в шок своим признанием Элла.
Все обвинения Алена отбрасывает, говорит это все маразм престарелой женщины. Блондинка стала шутить в адрес Эллы:
«Это уже не та девушка, не все же забальзамированы. Ее уже не узнать – это два совершенно разных человека! Мы с ней в моделинге виделись, на показах, ну что-то такое…», - неуместно пошутила Алена.
Женщина, воспитавшая сына Алены Кравец тяжело больна и Алена Кравец в какой-то момент сменила неуместный юмор на милость. Звезда предложила бывшей модели помощь:
«Элла, если вам что-то нужно, говорите -я все сделаю!», - сказала модель, но за то, что вырастила сына так и не поблагодарила.
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