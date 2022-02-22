Блогер Дава испортил фигуру, на пластику которого тратил 1 миллион рублей

По признанию самого Давида, он дал слабину и позволил себе немного расслабиться, отдохнуть от работы. Именно это и является причиной того, что появился лишний вес. Но блогер обещает вернуться в былую форму в самые кратчайшие сроки.

«Все зависит от тебя, если ты жрешь – лишний вес сразу возвращается! Нужно держать форму, заниматься спортом! Это то, чего я не делаю! Я отожрался!», - признался 28-летний Давид Манукян в интервью для передачи «Как худеют звезды российского шоу-бизнеса? Тайна идеальной фигуры» на МУЗ-ТВ.

«Был месяц, когда я сказал ребятам, мол, все, никакой работы! Я просто жрал. Понимал, что просто хочу расслабиться физически и морально. Ко мне приезжает тренер, я плачу ему деньги, и он уезжает. Так пока происходит каждый день».

Напомним о том, что на пластику тела за 1 миллион рублей Давид Манукян решился практически сразу после расставания с певицей Ольгой Бузовой. Тогда он пошел участвовать в проекте «Танцы со звездами» и чтобы выглядеть максимально сексуально и эффекто – решился на кардинальные меры.

Ходили слухи о том, что якобы Бузова рассталась с Манукяном именно из-за желания партнера принимать участие в танцевальном шоу. Якобы Ольга Бузова приревновала Давида к партнерше по танцам Дарье Палей.