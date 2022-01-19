Ольга Бузова завтра будет отмечать день рождение без родной сестры

Когда-то сестры Анна и Ольга были невероятно близки, вместе вели один бизнес и проводили все свое свободное время в компании друг с другом. А за последние несколько лет отношения испортились хуже некуда, что Ольга, что Анна частенько жалуются в социальных сетях на своего кровного родственника. Много раз девушки пытались наладить отношения, но все никак.

Перед Новым 2022 годом Анна в своей речи пожеланий загадала больше никогда не переживать из-за ссор и отпустить ситуацию с сестрой. А вот Ольга похоже уже давно об этом не парится. Ольга собрала самых близких друзей и отправилась частным рейсом самолета к морю. Среди приглашенных были певица Настя Крайнова, супруга футболиста Мария Погребняк и многие другие.

Подписчики в Сети интернет уже спросили о том, почему на такой шикарный праздник не приглашена сестра Анна, но пока Ольга Бузова не отвечала на данный вопрос. Ситуацию изменить пытались родители, с которыми у обоих сестер прекрасные отношения, но, похоже, ни одна из блондинок не планирует прислушиваться к советам старших.

Январь 2022 года для Ольги Бузовой выдался весьма релаксационным месяцем, ведь многие фанаты знают на сколько много работает артистка. В начале месяца она отдыхала с друзьями и родными на курорте в Куршевеле, позже вернулась в Москву. Недолго побыв дома, Ольга снова отправилась в путь.

Хейтеры в социальной сети то и дело критикуют Ольгу Бузову за ее профессиональную деятельность, но тем не менее с каждым годом популярность девушки только растет вверх.