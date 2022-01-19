Ольга Бузова завтра будет отмечать день рождение без родной сестры
19.01.2022 18:32 / Шоу-бизнес / Прочли: 477 человек
Певица и ведущая Ольга Бузова решила отметить день рождения в Сочи, отправившись с друзьями в увлекательную поездку к морю. Только вот на борту в транспорте не нашлось одного местечка для родной сестры Анны Бузовой.
Когда-то сестры Анна и Ольга были невероятно близки, вместе вели один бизнес и проводили все свое свободное время в компании друг с другом. А за последние несколько лет отношения испортились хуже некуда, что Ольга, что Анна частенько жалуются в социальных сетях на своего кровного родственника. Много раз девушки пытались наладить отношения, но все никак.
Перед Новым 2022 годом Анна в своей речи пожеланий загадала больше никогда не переживать из-за ссор и отпустить ситуацию с сестрой. А вот Ольга похоже уже давно об этом не парится. Ольга собрала самых близких друзей и отправилась частным рейсом самолета к морю. Среди приглашенных были певица Настя Крайнова, супруга футболиста Мария Погребняк и многие другие.
Подписчики в Сети интернет уже спросили о том, почему на такой шикарный праздник не приглашена сестра Анна, но пока Ольга Бузова не отвечала на данный вопрос. Ситуацию изменить пытались родители, с которыми у обоих сестер прекрасные отношения, но, похоже, ни одна из блондинок не планирует прислушиваться к советам старших.
Январь 2022 года для Ольги Бузовой выдался весьма релаксационным месяцем, ведь многие фанаты знают на сколько много работает артистка. В начале месяца она отдыхала с друзьями и родными на курорте в Куршевеле, позже вернулась в Москву. Недолго побыв дома, Ольга снова отправилась в путь.
Хейтеры в социальной сети то и дело критикуют Ольгу Бузову за ее профессиональную деятельность, но тем не менее с каждым годом популярность девушки только растет вверх.
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