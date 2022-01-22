Ольга Бузова после дня рождения устроила распаковку всех подарков

Ольга Бузова накопила немало приятных эмоций за последние дни, чем решила с радостью поделиться со своими подписчиками. Сперва Ольга выставила фото рядом с огромной оранжереей, где артистка сидела в окружении огромного количества живых букетов цветов.

«Это был лучший день! У меня в номере настоящая оранжерея! Спасибо всем еще раз за поздравления! Я вас люблю!», - написала звезда под фото с букетами цветов.

Дома Ольгу Бузова ожидала комната, полностью наполненная подарками от друзей, близких и поклонников. По приезду долго не мешкая Ольга начала распаковывать дары и показывать все подписчикам.

Одним из первых представленным подарков оказалась сумка бренда «Louis Vuitton». Стоимость такого аксессуара примерно 218 тысяч рублей.

«Нереально! Это же из новой коллекции!», - восторженно отреагировала Бузова.

Менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский подарил ювелирное украшение известного бренда Bulgari стоимостью 5,8 миллиона рублей. Подаренное колье дополнило коллекцию Ольги, у которой уже было к тому моменту кольцо, серьги, а также браслет из этой серии. В целом украшения от этого бренда у певицы оценивается в 12 миллионов рублей.

Продюсер Ольги Арам Арчер подарил спортивный рюкзак, кепку и спортивный костюм.

Большинство друзей подарили звезде не менее приятные и дорогие подарки: платья, костюмы, аксессуары и драгоценности.



