Лена Катина о нынешнем муже: до меня у него было правило «не строить отношения с женщиной с ребенком»

Оказывается, что до знакомства с Леной у Дмитрия Спиридонова было правило – не строить отношений с женщинами, у которых уже есть дети от предыдущих отношений. Все дело в том, что он боялся необходимости налаживать отношения с пасынком или падчерицей из-за страха, который остался в личных воспоминаниях. Дмитрий сам вырос с отчимом, после чего не хотел во взрослой жизни перейти к роли неродного отца ребенку женщины от предыдущего брака. Однако мнение пришлось поменять после встречи с Леной Катиной.





Отношения с сыном Лены Катиной Дмитрию удалось наладить очень легко. Помогла в ситуации собака, а маленький сын Саша очень любил и мечтал о собственном щенке. Когда Дмитрий пришел в гости, коммуникацию сразу же наладил питомец будущего мужа звезды 90-х.





Старший сын Лены Катиной родился в отношениях с музыкантом Сашо Кузмановичем. Родной отец поддерживает отношения с сыном, ездит к нему в гости в Словению.





Фото публикации: соц. сети Лены Катиной.