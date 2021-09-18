В вакцине Moderna от COVID-19 нашли неизвестные примеси





О примеси сообщили в восьми центрах вакцинации из пяти префектур. Размер выявленных частиц составил несколько миллиметров. После этого министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приостановило использование 1,63 миллиона доз Moderna и пообещало расследовать произошедшее.





В Японии также вакцинируют препаратами фирмы AstraZeneca и консорциума компаний Pfizer и BioNTech. Более половины населения страны (53,6%) уже получили первую дозу прививки, полностью вакцинированы - 42,6%.



