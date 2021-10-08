В Южном Судане начинается однократная вакцинация против Covid





Тот факт, что пациентам не нужно повторно прививаться, как в случае с другими вакцинами, упрощает обеспечение защиты людей.

Южный Судан получил первую партию чуть более 150 000 доз J&J в сентябре. Их подарило правительством США в рамках инициативы Covax. Они составляют самую крупную партию на сегодняшний день.

Более 80 000 человек вакцинированы инъекцией Oxford AstraZeneca. Подавляющее большинство людей мужчины.

Доктор Виктория Аниб Маджур представляет министерство здравоохранения. Она призвала женщин сделать вакцину, которая, как она считает, «безопасна и эффективна».

«Я хочу ... опровергнуть слухи о том, что вакцинация против Covid-19 вызывает бесплодие», - сказала она.

На данный момент вакцинировано от коронавируса менее 1% населения.

«Вакцина Johnson & Johnson действительно меняет правила игры для Южного Судана - потому что это однократная вакцина, и ее можно будет использовать за пределами отдаленных районов», - проинформировал общественность Уильям Х. Бойл, исполняющий обязанности заместителя главы миссии США Джуба.



