2021 Суд в США упразднил обязательную вакцинацию сотрудников корпораций от COVID-19





Так стало известно, что апелляционный суд пятого округа страны приостановил действие правила, согласно которому сотрудники крупных компаний обязаны были вакцинироваться от COVID-19.

Действие соответствующего мандата было приостановлено «до дальнейшего решения суда по этому вопросу». При этом суд при принятии решения сослался на «серьезные законодательные и конституционные вопросы».





Отметим, что в США зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в мире - 46,4 млн. человек. При этом чуть раньше появилась информация о разрешении в стране прививки от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. В качестве препаратов были выбраны средства от американской Pfizer и германской BioNTech.



