В каких городах 2021 году России введена обязательная самоизоляция для не вакцинированных?

Так, несколько часов назад стало известно и жестких карантинных ограничениях в Ханты-Мансийском автономном округе. С 22 ноября в округе все не вакцинированные жители должны соблюдать – самоизоляцию.

Данный режим введен в таких городах: Нягань, Урай, Нефтеюганск, а также поселений Кондинского района.

Это ограничение не касается граждан, которые ранее были вакцинированы вакциной против COVID-19, либо же тех, кто ранее перенесли заболевание. Данный факт должен быть подтвержден QR-кодом, либо же другим утвержденным документом, выданным семейным врачом», - об этом сообщили власти Ханты-Мансийского автономного округа.

Ограничения будут действовать до 5 декабря 2021 года. Также будет запрещено посещение ТРЦ детям до 14 лет без сопровождения взрослых, а также введен запрет на посещение всеми фитнес-центров, ресторанов, кафе, развлекательных массовых мероприятий, ночных заведений и клубов.

В Казани с сегодняшнего дня был запрещен проезд в общественном транспорте без наличия QR-кода. Для многих это стало большим сюрпризом, работникам приходилось высаживать таких пассажиров – около 500 пассажиров не смогли добраться места назначения.