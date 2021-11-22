В каких городах 2021 году России введена обязательная самоизоляция для не вакцинированных?
Недавно депутатами Государственной думы было принято решение о введении ограничений для людей без QR-кода. Это будет касаться входа в непродовольственные магазины, ТРЦ, а также других общественных мест, где массово собираются люди. Предположительно, что данный законопроект вступит в силу с 1 февраля, но в некоторых городах России уже действуют ряд ограничений.
Так, несколько
часов назад стало известно и жестких карантинных ограничениях в Ханты-Мансийском
автономном округе. С 22 ноября в округе все не вакцинированные жители должны
соблюдать – самоизоляцию.
Данный режим введен в таких городах: Нягань, Урай,
Нефтеюганск, а также поселений Кондинского района.
Это ограничение не касается граждан, которые ранее
были вакцинированы вакциной против COVID-19, либо же тех, кто ранее перенесли заболевание.
Данный факт должен быть подтвержден QR-кодом, либо же другим утвержденным документом,
выданным семейным врачом», - об этом сообщили власти Ханты-Мансийского автономного
округа.
Ограничения будут действовать до 5 декабря 2021 года.
Также будет запрещено посещение ТРЦ детям до 14 лет без сопровождения взрослых,
а также введен запрет на посещение всеми фитнес-центров, ресторанов, кафе,
развлекательных массовых мероприятий, ночных заведений и клубов.
В Казани с сегодняшнего дня был запрещен проезд в
общественном транспорте без наличия QR-кода. Для многих это стало большим сюрпризом,
работникам приходилось высаживать таких пассажиров – около 500 пассажиров не
смогли добраться места назначения.