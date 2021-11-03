Covid: США полностью одобрили вакцину Pfizer для детей старше пяти лет
03.11.2021 11:12 / Общество / Прочли: 1252 человек
США одобрили вакцину Pfizer / BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет, открыв дорогу миллионам молодых американцев для вакцинации.
Решение директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Воленски было принято после тщательного рассмотрения со стороны регулирующих органов США.
В США вакцину уже получают люди в возрасте от 12 лет и старше. Это одобрение затронуло 28 миллионов детей в США.
Специалисты утверждают, что это необходимо для возвращения к нормальной жизни.
Разрешение было получено после того, как группы экспертов CDC и Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) взвесили риски и преимущества вакцинации детей от Covid-19.
Официальные лица FDA определили, что вакцина была примерно на 91% эффективна в предотвращении Covid у маленьких детей, и что их иммунный ответ был сопоставим с таковым у людей в возрасте от 16 до 25 лет. Исследователи не обнаружили серьезных побочных эффектов.
Детей в возрасте от пяти до 11 лет вакцинируют, но дают треть дозы. Это создает новую логистическую проблему для поставщиков лекарств и врачей. Также используются иглы меньшего размера, и повторная вакцинация необходима через три недели после первой.
В своем заявлении президент Джо Байден сказал, что детская вакцина «позволит родителям положить конец месяцам тревожного беспокойства за своих детей и снизить степень распространения вируса среди них».
Covid привел к закрытию 2300 школ в этом году, что затронуло 1,2 миллиона учеников и 78000 учителей с августа, сообщили высокопоставленные представители CDC.
По данным CDC, среди людей в возрасте от пяти до 11 лет в США подтверждено около 1,8 миллиона случаев Covid. Менее двухсот умерли, и у большинства из них оказались серьезные заболевания.
«Родители должны понимать срочность вакцинации, потому что пандемия еще не закончилась», - проинформировал общественность доктор Джеймс Версалович, главный патолог Детской больницы Техаса (TCH).
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Источник: https://www.starslife.ru/
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