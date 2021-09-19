Начато расследование негативного эффекта вакцины Moderna от COVID-19





В июне медицинский регулятор FDA выпустил предупреждение о повышенном риске миокардита - воспаление сердечной мышцы - у подростков и молодых людей при прививке препаратами Pfizer и Moderna. Поводом для текущего расследования стали предоставлены канадскими властями данные о том, что получение вакцины Moderna связано с еще большим риском, особенно для людей моложе 30 лет. Риск для тех, кто привился этим препаратом, может быть до 2,5 раз выше, чем для тех, кто привился Pfizer.





В компании Moderna комментировать ситуацию отказались.



