Бородина в ярости от копания хейтеров в ее нижнем белье

Еще летом Ксения Бородина и Курбан Омаров расстались, но до сих пор между бывшими идут горячие разборки то о детях, то о бывших и настоящих пассиях. Что будет дальше? Не может предположить даже самый преданный фанат!

41-летний бизнесмен на этот раз поведал, что Ксения была ему в браке неверна, изменяя с лучшим другом. Но пообещал рассказать еще много любопытных фактов о когда-то бывшей возлюбленной.

В ситуации с предполагаемой изменой многие фанаты встали на сторону Курбана, тут же забросав Ксению негативными и даже оскорбительными словами.

Бородина уже отреагировала:

«Было самой большой ошибкой показывать личные отношения…А я была против! Но, даже когда я этого не хочу – все лезут в мою личную жизнь, приписывают романы и пишут про меня всякие небылицы. Такое складывается ощущение, что из звезд российского шоу-бизнеса просто не о ком писать. У всех есть отношения, но копаются почему-то только в моих. Есть ли у меня с кем-то роман или нет? Вам это нахрена нужно? Зачем лезть в чужую кровать, вам что своей мало?», - резко ответила Ксения Бородина.

Также весьма не успокоившись от происходящего Бородина, добавила сообщение:

«Я давно свободный человек и могу жить, как хочу!», «Мне еще нужно у кого-т разрешения спросить?»

Стоит отметить, версию про свою измену Ксения Бородина категорически отбрасывает, уверяя в том, что она очень семейный человек. Но, доказывать и, вообще, общаться с бывшим мужем она категорически больше не желает.