Сегодня провожают в последний путь Бориса Невзорова

Поклонники забеспокоились еще тогда, когда несколько недель назад начались отменяться спектакли с участием артиста в Малом театре. Немного времени спустя прозвучала и трагическая новость о том, что не стало среди живых Бориса Георгиевича. О том, что актер последние дни жизни провел в одной из столичных клиник с диагнозом коронавирус, известили недавно.





«Я вообще не была в курсе того, что Борис заболел на коронавирус. В театре никакой информации об этом не было, я не знала, что он лежит в клинике, не то, чтобы о том в какой именно! Все твердят, что он умер от последствий коронавируса, а когда он им заразился непонятно! О смерти я узнала через общих знакомых только. Мы в последнее время вообще не общались, у нас в 2013 году был затяжной и мучительный развод», - рассказала о событии бывшая жена Бориса Невзорова, Анна Панова.





С 12 февраля Борис Невзоров находился на аппарате ИВЛ в одной из столичных клиник, там же он и умер. Гражданская жена Лена находится в подавленном состоянии, да еще и на руках маленький ребенок, которому лишь год. Из ближайшего окружения семьи рассказали о том, что скорее всего теперь Елене придется выйти на работу, так как необходимо подымать ребенка уже самостоятельно, без поддержки супруга. Гражданской жене 47 лет, а дочери Насте едва за год исполнилось, теперь же одним будет намного сложнее без опоры.

Но, самое ужасное для родных и близких оказалось то, что в связи с причиной смерти, не получится организовать прощальную церемонию в театре, в котором он служил многие годы до самой смерти…

Сегодня с артистом простятся на Троекуровском кладбище, где его и похоронят. Многие коллеги в шоке от того, что руководство театра, которому отдал многие годы Борис Невзоров, не смогли организовать достойные проводы своего ведущего артиста. Директор театра Тамара Михайлова объяснила сложившуюся ситуацию требованием Роспотребнадзора, протокол которого они вынуждены выполнять во избежание распространения COVID-19.