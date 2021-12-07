Борис Хмельницкий: о последних днях жизни и как умирал актер

Борис Хмельницкий не признавался родственникам о своем диагнозе достаточно длительный период. Лишь тогда, когда состояние здоровья артиста крайне ухудшилось, сестра обратилась к лечащему врачу за разъяснениями.





«Он приехал со съемок, и я увидела, что ему трудно ходить. На мои расспросы у Бори, что случилось – узнала лишь то, что он был у своего врача. Я нашла контакты врача Бориса и тут же ему позвонила. Говорю: «Что с Борей?» а в ответ тишина, зловещая пауза. Он сказал, что уже поздно и ему осталось жить буквально считанные месяцы. Он боялся огорчить своих родных и ничего не рассказывал. Его не стало через два месяца в возрасте 67 лет», - призналась Луиза Хмельницкая на передаче Борису Корчевникову.





Борис Алексеевич умирал дома, в кругу своих родных и близких, которые даже успели исполнить одно из небольших желаний артиста.





«Приехала я, Маша Вертинская, Настя Вертинская. Я сразу же зажгла ему сигарету, поднесла к устам. Он сделал пару вдохов табачного дыма и умер. Вот так и умер Боря, мы в этот момент все сидели возле него», - призналась сестра актера.

На похороны к Борису Хмельницкому приехал и его внебрачный сын Алексей. Луиза Хмельницкая надеется, что перед смертью брат смог наладить отношения со своим наследником.