Сегодня в Санкт-Петербурге провожают в последний путь Нину Ургант

Легенда российского кино страдала последние годы болезнью Паркинсона. Легенда кино Нина Ургант однажды рассказала о препятствиях, с которыми ей пришлось столкнуться в момент, когда обнаружили болезнь и в первые годы борьбы с недугом.





«Я теперь не могу водить машину, сниматься в кино, вообще вести полноценную жизнь, как раньше! Можно лишь временно облегчить состояние, если периодически ложиться в больницу и ставить капельницы!», - сетовала артистка еще когда ей было 85 лет.





Нина Николаевна все эти годы стойко боролась с симптомами недуга, но постепенно теряла память. Близкие артистки понимали, что ее вскоре не станет на Земле.





«Нина Ургант дала нам всем возможность с ней попрощаться. Она уходила медленно, как песок сквозь пальцы. Такое состояние всегда сильно ощущаешь, чувствуешь изменения, что все вокруг становится другим», - признался Иван Ургант на одном из своих шоу «Вечерний Ургант».





За многие годы творческой деятельности Нина Ургант сыграла десятки ролей в кино и театре. Местные жители считают ее легендой и символом большого искусства.

Среди присутствующих на прощальной панихиде были родные: сын Андрей, внук Иван и правнучки. Среди артистов были: Иван Краско, Александр Розенбаум, Борис Смолкин, а Михаил Боярский и вовсе разрыдался у гроба Нины Николаевны.

Около полудня траурная церемония завершилась и под аплодисменты Нину Ургант повезли на захоронение, местоположение которого родные держат в тайне. Родственники попросили с уважением отнестись к такому решению о неразглашении места погребения.