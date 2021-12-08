Сегодня в Санкт-Петербурге провожают в последний путь Нину Ургант
08.12.2021 14:28 / Происшествия / Прочли: 510 человек
Актриса театра и кино Нина Ургант умерла 3 декабря на 93-м году жизни в своей квартире в Санкт-Петербурге. Прощальная церемония проходила сегодня в Ленинградском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина, в котором она проработала свыше 50 лет.
Легенда российского кино страдала последние годы болезнью Паркинсона. Легенда кино Нина Ургант однажды рассказала о препятствиях, с которыми ей пришлось столкнуться в момент, когда обнаружили болезнь и в первые годы борьбы с недугом.
«Я теперь не могу водить машину, сниматься в кино, вообще вести полноценную жизнь, как раньше! Можно лишь временно облегчить состояние, если периодически ложиться в больницу и ставить капельницы!», - сетовала артистка еще когда ей было 85 лет.
Нина Николаевна все эти годы стойко боролась с симптомами недуга, но постепенно теряла память. Близкие артистки понимали, что ее вскоре не станет на Земле.
«Нина Ургант дала нам всем возможность с ней попрощаться. Она уходила медленно, как песок сквозь пальцы. Такое состояние всегда сильно ощущаешь, чувствуешь изменения, что все вокруг становится другим», - признался Иван Ургант на одном из своих шоу «Вечерний Ургант».
За многие годы творческой деятельности Нина Ургант сыграла десятки ролей в кино и театре. Местные жители считают ее легендой и символом большого искусства.
Среди присутствующих на прощальной панихиде были родные: сын Андрей, внук Иван и правнучки. Среди артистов были: Иван Краско, Александр Розенбаум, Борис Смолкин, а Михаил Боярский и вовсе разрыдался у гроба Нины Николаевны.
Около полудня траурная церемония завершилась и под аплодисменты Нину Ургант повезли на захоронение, местоположение которого родные держат в тайне. Родственники попросили с уважением отнестись к такому решению о неразглашении места погребения.
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