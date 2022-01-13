Вдова юмориста и актера Михаила Задорнова рассказала о причине смерти супруга

Задорнов и Бомбина поженились в начале 2000-х годов, перед бракосочетанием артист спросил свою возлюбленную, возьмет ли она его фамилию.

«Я сказала, что есть Елена Задорнова-старшая, это его мама. Есть Елена Задорнова-младшая, это наша с ним дочь. А вот Еленой Задорновой-средней ч точно не хотела быть!», - призналась Елена Бомбина на передаче «Судьба человека», ведущий которой является Борис Корчевников.

Напомним, что в 2017 году Михаил Задорнов умер от злокачественной опухоли мозга. Рак обнаружили годом ранее и супруга делала все возможное, чтобы спасти Михаила.

«Он понимал, что с его здоровьем не все хорошо, что происходит действительно что-то серьезное. За полгода до своей смерти Миша познакомился с Анатолием Хворостовским. Мне запомнилось, как они часто разговаривали о здоровье, о том, что его нужно беречь. А также о том, какую музыку нужно слушать, а также…звук воды. Михаил верил, что вода запоминает информацию. Первым заболел Дима и Миша сказал, что в мире происходит что-то неправильное. Ведь люди с такими душами болеть не должны. А потом заболел, и сам Миша…Мы потом созванивались с Дмитрием в Лондон, потому что у них диагнозы были поставлены одинаковые!», - рассказала на передаче Борису Корчевникову Елена.

Елена Бомбина не знает, что могло спровоцировать такой страшный диагноз: травма головы, полученная на горнолыжном курорте или что-то другое.

«Дело в том, что Дмитрий Хворостовский не катался на лыжах, и Жанна Фриске не каталась. К сожалению, на данный момент эта болезнь еще не поддается анализу», - подытожила вдова Михаила Задорнова.

Напомним, что от рака мозга летом 2015 года умерла певица и актриса Жанна Фриске, а оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в ноябре 2017 года в Лондонской больнице.