Ксения Собчак объяснила причину своего резкого отъезда в Турцию

Как оказалось на самом деле, Ксения Анатольевна заблаговременно готовилась к отдыху с сыном, а вот супруг Константин Богомолов остался в Москве по причине очень большой занятости творческими проектами.

«Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, который уже давно был запланирован. Обещания, тем более, которые давались ребенку, нужно выполнять! Так я следую собственному совету – не поддаваться панике! Я никуда не эмигрирую, я русская и у меня нет никаких других гражданств, тупичков и яхт. Муж в Москве, можете приходить завтра на его спектакль «Дядя Лева», он там кстати будет также и играть! Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда!», - уверила своих поклонников Собчак.

Напомним, в последнее время Ксения Собчак немало скандалила со многими звездами шоу-бизнеса. Возможно, ей захотелось от всего этого отдохнуть, перевести дух и набраться сил. Не так давно Собчак выясняла отношения с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Викторией Боня.

Виктория вспомнила о последнем звонке Ксении, хоть это и было много лет назад, она решила припомнить, что телеведущая просила у нее белого порошочка. Виктория также добавила, что, употребляя такой препарат, у человека отмирают клетки мозга, нарушается работа сердца и сосудов.

Такой ответ Боня решила дать после шуток Собчак у чудодейственном кактусе, который помогает похудеть, а также о том, что он запрещен во многих странах.

Ксения Собчак решила ответить Виктории Боне за белый порошок:

«Фантазии Бони все красочней, скоро она будет рассказывать о том, что мы виделись в последний раз во время оргии!», - пошутила телеведущая.