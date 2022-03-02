Ксения Собчак объяснила причину своего резкого отъезда в Турцию
02.03.2022 18:54 / Общество / Прочли: 2191 человек
В СМИ сегодня утром появилась информация о том, что Ксения Собчак спешно засобиралась и покинула город, улетев вместе с сыном Платоном в Стамбул. Немного позже известная телеведущая вышла на связь с поклонниками и все сама объяснила.
Как оказалось на самом деле, Ксения Анатольевна заблаговременно готовилась к отдыху с сыном, а вот супруг Константин Богомолов остался в Москве по причине очень большой занятости творческими проектами.
«Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, который уже давно был запланирован. Обещания, тем более, которые давались ребенку, нужно выполнять! Так я следую собственному совету – не поддаваться панике! Я никуда не эмигрирую, я русская и у меня нет никаких других гражданств, тупичков и яхт. Муж в Москве, можете приходить завтра на его спектакль «Дядя Лева», он там кстати будет также и играть! Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда!», - уверила своих поклонников Собчак.
Напомним, в последнее время Ксения Собчак немало скандалила со многими звездами шоу-бизнеса. Возможно, ей захотелось от всего этого отдохнуть, перевести дух и набраться сил. Не так давно Собчак выясняла отношения с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Викторией Боня.
Виктория вспомнила о последнем звонке Ксении, хоть это и было много лет назад, она решила припомнить, что телеведущая просила у нее белого порошочка. Виктория также добавила, что, употребляя такой препарат, у человека отмирают клетки мозга, нарушается работа сердца и сосудов.
Такой ответ Боня решила дать после шуток Собчак у чудодейственном кактусе, который помогает похудеть, а также о том, что он запрещен во многих странах.
Ксения Собчак решила ответить Виктории Боне за белый порошок:
«Фантазии Бони все красочней, скоро она будет рассказывать о том, что мы виделись в последний раз во время оргии!», - пошутила телеведущая.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Кровля из металлочерепицы
15.03.2022 17:38 / В миреВопрос обустройства такого важного элемента в системе современного дома, как кровля, может оказаться довольно ...
Как купить новостройку в Москве в рассрочку?
Умер в 2022 году звезда сериала «Тайны следствия» Сергей Дьячков
03.03.2022 19:02 / ПроисшествияАктер умер 2 марта в Петербурге, об этом сообщили в театре русской антрепризы имени Андрея Миронова....
В 2022 году На могиле Риммы Марковой нет ни креста, ни памятника
03.03.2022 18:43 / ОбществоСегодня, 3 марта народной артистке Римме Марковой могло бы исполниться 97 лет. Станислав Садальский отправился...
Певицу-шансонье в 2022 года Анну Жукову нашли мертвой в своей квартире
03.03.2022 18:28 / ПроисшествияАнна Жукова жила одна в своей отдельной от родственников квартире. 28 февраля сын решил навестить свою маму, н...
У Владимира Жириновского наблюдается осложнение – отёк лёгких
03.03.2022 17:58 / ПолитикаЕщё в начале прошлого месяца Владимира Жириновского доставили в больницу. Там у него было диагностировано осло...
Игорь Корнелюк откровенно рассказал подробности состояния своего здоровья
02.03.2022 22:15 / Шоу-бизнесЕще в прошлом году музыкант Игорь Корнелюк переболел коронавирусом в тяжелой форме. Болезнь дала осложнение на...
Алена Косторная о переходе от тренера Этери Тутберидзе
02.03.2022 21:44 / СпортСтало известно о том, что фигуристка Алена Косторная уже не находится в тренерском составе под управлением Эте...
Состояние здоровья, заболевшего COVID-19 Владимира Жириновского на данный момент
02.03.2022 20:56 / ПолитикаВладимир Жириновский уже месяц находится в одной из российских клиник, где врачи борются за его жизнь. Соратни...
Анна Заворотнюк снова столкнулась с жестокой агрессией в социальных сетях
02.03.2022 20:28 / ИнтернетДочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна всячески старается обходить тему состояния здоровья своей матери, страд...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар