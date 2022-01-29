Муж Гоар Аветисян назвал причину своего ухода от знаменитой жены
29.01.2022 22:58 / Шоу-бизнес / Прочли: 236 человек
Несколько месяцев назад знаменитая визажистка и блогер Гоар Аветисян рассталась со своим супругом Сергеем. У пары родился совместный сын Гаспар, но даже рождение наследника не уберегло от разрыва. Сейчас же бывший во всю пытается вернуть расположение своей знаменитой возлюбленной.
Несколько месяцев назад Гоар решилась на очередную операцию по удалению лишних складок кожи на теле после значительного стремительного похудения. Девушка призналась, что в этот непростой период, который сопровождался осложнениями в виде долго не заживающихся, а позже и расходившихся швов, не было поддержки со стороны самого близкого для нее человека.
«Я больше так не смогла. Я до последнего верила, что наш союз будет длиться до старости. Думала, это так круто, когда партнеры – полная противоположность друг другу. Но, позже осознала, что без заботы, любви и ласки может угаснуть даже самое яркое солнышко! Декабрь был для меня самым показательным и судьбоносным. У меня пошли осложнения после операции и горе-врачи уверяли меня, что уже есть заражение крови и сепсис, а это 99% - летальный исход!», - признавалась ранее Гоар.
«Что я думала в этот период? Я подводила итоги! Я думала, как здорово и ярко я жила, но почему же так быстро!? Я ведь еще не увидела, как сын Гаспар впервые пойдет в первый класс? Как впервые влюбится! Как женится! Любовь к сыну придавала мне сил!», - заключила Аветисян.
Сергей в свою очередь признается, что все еще любит Гоар:
«Конечно, я ее люблю, ведь она мать моего ребенка. Это правда, что я очень холодный. Моя любовь и забота проявляются по-другому. Это не каждому понять», - признался Сергей в беседе с подписчиками.
Недавно Сергей подарил Гоар букет цветов, аргументируя свой поступок тем, что просто хотел порадовать девушку, чтобы у нее лишний раз появилась на лице улыбка. Даст ли такой поступок возможность для Гоар простить былое холодное отношение? Пока не известно!
Сергей опровергает распространенное мнение о нем, что якобы мужчина живет за счет знаменитого блогера.
«Рядом с Гоар 95% мужчин будут называть альфонсами, потребителями и прочими словами в таком духе. Дело в том, что она очень мощная личность! Были такие случаи, когда люди рядом с ней теряли сознание, а для меня она просто Гоар!», - отреагировал на обвинение Сергей.
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