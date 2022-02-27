Олег Газманов раскрыл причины своего ухода со сцены
27.02.2022 19:41 / Шоу-бизнес / Прочли: 1247 человек
Олег Газманов уже многие годы выступает на сцене и радует своих поклонников новыми песнями и концертами. Только вот не все еще знали о том, что 70-летний народный артист уже принял решение об уходе со сцены и полностью посвятить себя семье, сконцентрироваться на общении с 18-летней дочерью.
Исполнитель Олег Газманов может похвастаться довольно плотным графиком и концертными гастролями даже, казалось бы, в самый тяжелый для многих период – пандемия коронавируса, которая началась еще пару лет назад.
«Несмотря на пандемию мне удалось отыграть практически все запланированные концерты своего юбилейного тура, а также выпустить новый альбом «7:0 в мою пользу». В Крокусе прошел масштабный концерт, зал был полностью заполнен, несмотря на перенос и QR-коды. Я очень счастлив, что до сих пор выступаю, выпускаю новые песни, пишу музыку. Но, самое приятно то, что по результатам опроса общественного мнения большинство жителей страны считают меня лучшим певцом года. Это, пожалуй самый лучший для меня подарок и огромное счастье!», - признался Олег Газманов.
Музыкант на самом деле считает себя чересчур трудоголиком, но отныне он решил, что хочет больше посвящать времени семье, а особенно – младшей дочери Марианне.
«Я все время в работе и это уже даже настораживает. Все хочу уже изменить и пожить для себя и для семьи, да все никак не получается! Моей дочке уже 18 лет, а я все никак нормально пообщаться с ней не могу!», - заключил артист.
Народный артист признался в том, что хоть его дочь Марианна и достигла совершеннолетия, родители до сих пор ее всячески балуют.
«Но мы строго контролирует, чтобы она хорошо училась, выполняла обязанности по дому, как и все остальные члены семьи», - признался Газманов.
Несмотря на большую загруженность в работе Олег Газманов все-таки старается быть в курсе всех событий и переживаний юной наследницы. Народный артист отказался рассказывать, что именно планирует в будущем и с чем связать свою профессиональную судьбу. Единственное на что отец определяет особое внимание – это на нынешнюю ситуацию с системой образования, в частности, с ЭГЕ. Звездный отец признался, что как только попытался вникнуть в школьную программу, ему стало не по себе. Газманова весьма волнует не только большая нынешняя нагрузка учеников, но и качество школьного образования.
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