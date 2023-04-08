Джиган рассказал о причине своего расставания с Оксаной Самойловой

Поклонники пары в социальной сети уже больше двух месяцев размышляют над тем, что между супругами снова наступил кризис в отношениях. День святого Валентина прошел тихо, день рождения единственного и долгожданного сына Давида организовывала Оксана и отца не было видно и близко на празднике. Усиливаться слухи стали после того, как Джиган очутился в психиатрической лечебнице. Очевидно, что у него произошел очередной алкогольный срыв.

Сегодня Джиган обратился к своей жене в социальных сетях и публично попросил извинения. В этот раз он просил прощения за допущенные ошибки и обещал, что не допустит их снова, обещал сделать Оксану самой счастливой женщиной на Земле.





«Я хочу извиниться при всех. Ну, прости меня, накосячил. Больше так не буду, обещаю, это последний раз — с пивком я завязал. Я тебе даю слово, что я буду самый лучший муж и самый лучший папа на свете. Прости меня. Я тебя очень сильно люблю и буду любить вечно», — сказал он.





Джиган отметил в своем обращении, что уже целых два месяца не пьет, не курит и не употребляет никаких запрещенных веществ.





В феврале Самойлова организовывала вечеринку в честь 3-летия младшего ребенка – сына Давида. Праздник был в стиле африканского сафари, отмечали вместе с мальчиком его родные, близкие, однако отца не было. Джиган позже на YouTube-шоу Басты признался, что дни рождения своих детей никогда не забывает, ведь эти даты набиты на его теле в виде татуировок.

Данная ситуация уже повторялась три года назад, когда родился сын Давид. Тогда Оксана Самойлова смогла простить все Джигану, хотя признавалась подписчикам в том, что решительно намерена разводиться с ним.





Стоит отметить, что Оксана знала о том, что Джиган будет просить прощения у нее в рамках шоу, даже считает такой поступок – милым! Не исключено, что и в этот раз она простит все…





Фото публикации: соц. сети Оксаны Самойловой.