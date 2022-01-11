Дочь Михаила Турецкого сделала аборт после проведенной процедуры ЭКО

У ребенка обнаружили синдром Дауна, Наталья не смогла взять на себя такую большую ответственность и родить ребенка, который требует особого ухода и лечения.

«Биопсия все подтвердила. Инвазивный метод не врет. Это такой способ, когда биоматериал плода извлекают для исследования путем прокола живота. Конечно же, я в самом страшном сне не могла такое предположить, что такое случится, что это коснется именно моей семьи. Потому как вероятность была ничтожно мала. От этой информации я просто в диком шоке, которая навалилась на меня в самом начале 2022 года. Ведь встречала я его такая счастливая и окрыленная…», - призналась в своем личном блоге дочь Михаила Турецкого.

Наталья призналась, что это решение было хорошо обдуманным и надеется на понимание со стороны подписчиков. Звездная наследница также подчеркнула, что делится всем наболевшим не для хайпа, что она найдет поддержку от неравнодушных людей о своей душераздирающей истории.