Врачи рассказали о влиянии сладких продуктов и фруктов на давление





Ученые из Университета Делавера провели эксперимент, чтобы узнать, какие продукты повышают АД. Для этого они отобрали более 100 пожилых людей и изучили их рацион.

Оказалось, что при питании пищей, богатой сахарами, растет давление при сердечных сокращениях. Особенно заметно подобное влияние глюкозы на женщин.

С другой стороны, употребление фруктов снижает АД как у женщин, так и у мужчин. Если их съедать в объеме одной чашки в день – можно нормализовать состояние.

Связь гипертонии со вкусовыми добавками

При употреблении сладкой пищи уровень сахара в крови повышается, также в большем объеме начинает производиться "плохой" холестерин. Он оседает на стенках сосудов и артерий, из-за чего их просвет становится меньше, а качать кровь становится сложнее.

Помимо сахара, избыток соли также может навредить вашей сердечно-сосудистой системе. Натрий хлор содержит в организме излишнюю жидкость, из-за чего увеличивается объем используемой крови для вымывания солей. Такая повышенная перекачка может стать причиной гипертонии.

Как снизить давление

При гипертонии врачи выписывают определенное лекарство. Однако медики рассказали, что для снижения АД кроме медикаментозного лечения нужно изменить свой образ жизни. С этой целью они советуют:

• регулярно заниматься спортом (например, ходьбой в течение 150 минут в неделю);

• включить в рацион больше ягод (в плодах содержится полифенол, снижающий риск сердечных заболеваний);

• сократить количество алкоголя (около 16% случаев гипертонии происходили из-за спиртного);

• сократить употребление соли (вместе со снижением ее содержания в ежедневном рационе снижается и давление);

• употреблять богатые калием продукты (калий помогает избавиться от натрия и содержится в батате, зелени, бананах и орехах);

• уменьшить потребление кофеина (этот психостимулятор проявляется кратковременный скачок давления);

• бороться со стрессом (вспышки гнева и раздражение ускоряют пульс и повышают артериальное давление);

• употреблять горький шоколад (в какао-бобах содержатся флавоноиды, помогающие расширить сосуды);

• похудеть (избыток веса оказывает губительное влияние на сердце);

• бросить курить (химические вещества в табаке вредят сердечно-сосудистой системе);

• включить в рационы кальций и магний (эти минералы помогают сбросить давление со стенок сосудов и содержатся в тофу, молочных продуктах, бобовых, цельнозерновых, темно-зеленых овощах).



