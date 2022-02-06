Ирина Понаровская назвала Аллу Пугачеву деревней, даже не смотря на проживание той в дворце
06.02.2022 18:27 / Шоу-бизнес / Прочли: 277 человек
Станислав Садальский нашел новую причину для того, чтобы в мире шоу-бизнеса разразился очередной громкий скандал. Дело в том, что актер, блогер и журналист внимательно почитал мемуары Ирины Понаровской под названием «Честно говоря» и нашел там много чего интересного. Оказывается, там Ирина Витальевна описала много интересного про коллег по цеху, в частности про Примадонну российской эстрады.
В своих автобиографических мемуарах под названием «Честно говоря» Ирина Понаровская основательно прошлась по многим звездам шоу-бизнеса. В частности, Станислав Садальский процитировал фразу, что именно написала Понаровская про Аллу Борисовну:
«Как многим известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь…И не важно какая у человека фамилия – Пугачева это или Шерон Стоун…для меня она деревня. И всегда останется деревней, даже если живет в замке…», - процитировал Станислав Садальский 68-летнюю Ирину Понаровскую.
Такую речь Ирины Понарвоской не смогли просто так оставить пользователи в сети интернет. Из всего числа комментирующих люди разделились на два лагеря: одни хвалят 68-летнюю Ирину Витальевну за смелость высказаться против весьма весомой личности в мире шоу-бизнеса, другие же, наоборот, писали о том, что Алла Борисовна не заслуживает таких высказываний в свой адрес.
В спор комментирующих даже вмешались звезды эстрады. Так, исполнитель Андрей Макаревич решил ответить на такой выпад Ирины Понаровской:
«Очень некрасиво, не добившись высот, тявкать на тех, кто их добился! Получается не про них – про себя!»
Напомним, что конфликт между двумя звездами советской и российской эстрады длится уже много лет. А недавно он вспыхнул с новой силой после интервью Ирины Витальевны для YouTube-проекта «А поговорить?» Ирине Шихман. В интервью она призналась, что отношения между Примадонной и ней всегда были достаточно напряженными. Ее унижал тот факт, что оппонент подкалывала в телевизионных эфирах брюнетку:
«Кто это? Кто эта красивая женщина? Ирочка! Понаровская!»
Ирина Понаровская призналась, что ее мучала сильная обида, за то, что с ней разговаривали будто с ума лишенной.
«Была неприятная ситуация, со мной так разговаривали как с эдакой слегка чокнутой: «Ой! А кто это? Ой, да что вы? Да не голубая кровь ли у вас? Иди к своим царям и прадедам!»
Когда Ирина Понаровская пропала с поля зрения поклонников и ушла из шоу-бизнеса на целых 10 лет, многие посчитали, что к этому приложила руки Алла Борисовна, мол не потерпела соперницу и решила устранить соперницу. Сама же Ирина Витальевна это отрицает.
«Я не вела расследований, у меня нет врагов, но Алла меня подкалывала – и не один раз! Перекрывала ли она мне кислород были ли у нее такие вообще возможности, я не знаю. Я все это время занималась делом. Соперничества не было, я в спор на сцене не вступаю – это неправильно!», - рассказала Понаровская ведущей Ирине Шихман.
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