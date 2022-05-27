Сыну Маргариты Грачевой на отдыхе в Турции понадобилась экстренная помощь хирурга

Маргарита Грачева прокомментировала сложившуюся ситуации:

«Диме наложили семь швов, у него там прям хорошая дырка. Теперь нельзя мочить голову, так что дальше как-то без моря и бассейна. Лечение было по страховке, но сначала нас хотели развести на деньги!», - призналась 29-летняя Грачева, сославшись на обстоятельство, что благо обошлось без сотрясения мозга.





Напомним, что пару лет назад Маргарита Грачева второй раз вышла замуж, за Максима Андрющенко. Чуть позже у супругов родился совместный, третий ребенок – сын Ярослав.





«Основной спектр эмоций я испытал в роддоме. Я был в палате и присутствовал в момент, когда сперва появлялись волосики, потом головка, плечи и сам малыш! Эти ощущения не передать. Считаю, что роды для женщины – это самый тяжелый процесс. В этом плане нам, мужчинам повезло! Я так счастлив, теперь не могу отлипнуть от Ярослава!», - делился эмоциями счастливый отец в интервью для издания StarHit.





Напомним, что славу Маргарита Грачева приобрела после страшных событий в своей жизни. Бывший супруг силой посадил в машину и отвез в лес, где отрубил женщине кисти обеих рук. После этого он взял измученную женщину и отвез в ближайшую больницу, а сам – сдался в полицию. Свой поступок он объяснял вспышкой ревности. Кисть одной руки удалось спасти, ее пришили и она прижилась. Вторая, к сожалению – нет, пришлось осваивать бионическую руку.





Даже находясь в тюрьме бывший муж угрожает Маргарите, но теперь она еще сильнее прежнего, не только духом! Рядом с ней любимый муж, который защитит свою спутницу, а также трое сыновей-богатырей.