Сыну Маргариты Грачевой на отдыхе в Турции понадобилась экстренная помощь хирурга
27.05.2022 17:10 / Происшествия / Прочли: 1292 человек
Несколько дней назад Маргарита Грачева отправилась на отдых в Турцию вместе с мужем и тремя детьми. Отпуск омрачила неприятная ситуация, когда старший ребенок получил травму головы, после чего понадобилась помощь хирурга. В одной из ближайших клиник ребенку пришлось наложить несколько швов.
Маргарита Грачева прокомментировала сложившуюся ситуации:
«Диме наложили семь швов, у него там прям хорошая дырка. Теперь нельзя мочить голову, так что дальше как-то без моря и бассейна. Лечение было по страховке, но сначала нас хотели развести на деньги!», - призналась 29-летняя Грачева, сославшись на обстоятельство, что благо обошлось без сотрясения мозга.
Напомним, что пару лет назад Маргарита Грачева второй раз вышла замуж, за Максима Андрющенко. Чуть позже у супругов родился совместный, третий ребенок – сын Ярослав.
«Основной спектр эмоций я испытал в роддоме. Я был в палате и присутствовал в момент, когда сперва появлялись волосики, потом головка, плечи и сам малыш! Эти ощущения не передать. Считаю, что роды для женщины – это самый тяжелый процесс. В этом плане нам, мужчинам повезло! Я так счастлив, теперь не могу отлипнуть от Ярослава!», - делился эмоциями счастливый отец в интервью для издания StarHit.
Напомним, что славу Маргарита Грачева приобрела после страшных событий в своей жизни. Бывший супруг силой посадил в машину и отвез в лес, где отрубил женщине кисти обеих рук. После этого он взял измученную женщину и отвез в ближайшую больницу, а сам – сдался в полицию. Свой поступок он объяснял вспышкой ревности. Кисть одной руки удалось спасти, ее пришили и она прижилась. Вторая, к сожалению – нет, пришлось осваивать бионическую руку.
Даже находясь в тюрьме бывший муж угрожает Маргарите, но теперь она еще сильнее прежнего, не только духом! Рядом с ней любимый муж, который защитит свою спутницу, а также трое сыновей-богатырей.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Влад Кадони прокомментировал смерть ясновидящей Елены Ясевич
03.06.2022 19:36 / Происшествия31 мая скончалась медиум, победительница телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич. В последний пут...
Комедийная актриса Надежда Сысоева рассталась с парнем
02.06.2022 21:21 / Шоу-бизнесВ последнее время звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Сысоева часто жаловалась на трудности в рабочем процессе и...
На Настю Ивлееву подали иск с требованием выплатить 250 миллионов рублей
01.06.2022 18:22 / ИнтернетНедавно Настя Ивлеева запустила в социальных сетях спортивный онлайн-курс, по результатам которого человек яко...
Самый успешный бизнесмен России борется со страшным диагнозом
01.06.2022 17:44 / ПроисшествияПредприниматель Сергей Галицкий – один из самых успешных бизнесменов России. В свое время он основал довольно ...
Виктория Романец вкусила все прелести разгульной жизни после развода
31.05.2022 17:54 / ОбществоМногочисленные поклонники Виктории Романец и Антона Гусева пристально следят за жизнью после развода пары. Быв...
В 2022 30 мая 20-летняя балерина Алеся Лазарева найдена мертвой в собственной ванной
30.05.2022 17:19 / ПроисшествияСкоропостижная смерть наступила для юной и талантливой балерины Алеси Лазаревой. Утром 29-го мая девушка упала...
Любовь Успенская поскандалила с соседями из-за собаки
30.05.2022 16:54 / ПроисшествияПевица Любовь Успенская устроила разбирательства со своими соседями по загородному дому. Артистка и ранее слав...
Маргарита Суханкина решилась на операцию по ушиванию желудка
28.05.2022 18:01 / Шоу-бизнесБывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина длительный период страдала от комплексов по поводу своей фи...
На финалистку конкурса красоты завели уголовное дело за аварию, в которой пострадал ребенок
27.05.2022 17:40 / ПроисшествияФиналистка конкурса красоты «Мисс Россия 2015» стала виновницей ДТП. 23 мая девушка находилась за рулем кроссо...
Анна Нетребко собрала аншлаг в Париже
26.05.2022 16:58 / МузыкаЕще в середине марта оперная певица Анна Нетребко столкнулась с хейтом относительно высказанной точки зрения в...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар