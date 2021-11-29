В семье Маргариты Грачевой оперативная помощь понадобилась двум детям и мужу

Маргарита Грачева рассказала, что старший сын Дима заболел, у него высокая температура. Позже заболела и она сама. К счастью, тест на коронавирус оказался отрицательным. Сейчас ей стало уже немного лучше, но теперь уже заболели и меньшие детки, а также супруг.

29-летняя Грачева призналась, что этой ночью пришлось вызывать скорую помощь мужу и двум сыновьям, меньшему из которых всего 3 месяца от роду.

«Я очень волнуюсь за сына Ярослава. Он еще совсем крошка и многие лекарства ему принимать попросту нельзя!», - поделилась своими переживаниями с подписчиками Маргарита.

Напомним, что Маргарита Грачева родила третьего ребенка в августе 2021 года. 3-месячный сын Ярослав родился во втором браке Маргариты. Двое других детей называют отчима – «папой», а их родной отец оказался настоящим жестоким тираном.

В 2017 году бывший супруг вывез Маргариту в лес и около часа издевался над ней, отрубав кисти обеих рук, нанеся телесные повреждения на ноге и протащив по лесной тропе уложил в машину и доставил в ближайшую больницу.

Маргарита Грачева призналась, что сыновья поверхностно знают об этой ужасной истории, в курсе того, кто изуродовал девушке руки. Мальчики видели фотографии своего биологического отца за решеткой в авторской книге Грачевой. Более подробно ведущая решила рассказать, когда дети подрастут и захотят об этом более подробно расспросить. Сейчас же они никак не называют этого тирана, вообще не называют его папой и не вспоминают о нем.