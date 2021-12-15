Европейский суд присудил Маргарите Грачевой компенсацию 370 тысяч евро

Маргарита Грачева нашла в себе силы жить дальше, стать успешной в профессиональной деятельности, а также встретить любимого человека и снова выйти замуж, родить третьего ребенка.

15 декабря Европейский суд по правам человека присудил автору книги «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства» денежную компенсацию в размере 370 тысяч евро.

Маргарита Грачева и еще 3 женщины, которые пострадали в результате домашнего насилия – получат компенсацию, сумма которой в общей сложности составляет 450 тысяч евро. Сообща женщины подали коллективный иск о нарушении 3 и 14 статьи (запрет пыток и дискриминации), который Европейский суд удовлетворил.

Маргарите Грачевой присудили 40 тысяч евро моральной компенсации, 330 тысяч евро – компенсация лечения, а остальным женщинам, подававшим жалобу в суд, присудили по 20 тысяч евро.

Европейский суд свое решение аргументировал отсутствием в России даже определения понятия «домашнее насилие» в правовом поле, «адекватных материальных процессуальных положений для преследования за различные формы насилия.