Европейский суд присудил Маргарите Грачевой компенсацию 370 тысяч евро
15.12.2021 17:47 / Финансы / Прочли: 526 человек
История Маргариты Грачевой на слуху у общественности уже несколько лет. Резонансность и жестокость со стороны бывшего мужа по отношению к Маргарите Грачевой просто невероятна. История молодой семьи из Серпухово, которая произошла в декабре 2017 года, потрясла всю страну и не только. Эта история стала самой резонансной среди огромного количества случаев домашнего насилия, которые фиксируются.
Маргарита Грачева нашла в себе силы жить дальше, стать успешной в профессиональной деятельности, а также встретить любимого человека и снова выйти замуж, родить третьего ребенка.
15 декабря Европейский суд по правам человека присудил автору книги «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства» денежную компенсацию в размере 370 тысяч евро.
Маргарита Грачева и еще 3 женщины, которые пострадали в результате домашнего насилия – получат компенсацию, сумма которой в общей сложности составляет 450 тысяч евро. Сообща женщины подали коллективный иск о нарушении 3 и 14 статьи (запрет пыток и дискриминации), который Европейский суд удовлетворил.
Маргарите Грачевой присудили 40 тысяч евро моральной компенсации, 330 тысяч евро – компенсация лечения, а остальным женщинам, подававшим жалобу в суд, присудили по 20 тысяч евро.
Европейский суд свое решение аргументировал отсутствием в России даже определения понятия «домашнее насилие» в правовом поле, «адекватных материальных процессуальных положений для преследования за различные формы насилия.
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