Анна Грачевская разводится с мужем: брак продержался шесть лет
07.11.2022 22:50 / Происшествия / Прочли: 974 человек
Бывшая жена художественного руководителя телевизионного журнала «Ералаш» Бориса Грачевского Анна после смерти мужа спустя несколько лет вышла замуж снова. В 2016 году они с баскетболистом Артемом Кузякиным сыграли помпезную свадебную церемонию, но счастье продлилось недолго.
Сегодня в своих социальных сетях 36-летняя Анна Грачевская сообщила печальную новость:
«Во избежание искажения информации, дополнения ее разными несуществующими обстоятельствами и так далее… Решила сообщить, что мы с Артемом разводимся», — написала она в личном блоге.
Анна добавила, что они с Артемом расстаются тихо и спокойно, без привселюдных выяснений отношений:
«Жизнь продолжается, и не всегда развод — это трагедия. Мы попытаемся сломать стереотипы и достойно выйти из стрессовой для каждого из нас ситуации, оставшись при этом близкими людьми», — заключила Анна.
Напомним, что в отличие от второго развода, первый развод с Борисом Грачевским проходил достаточно сложно. От этих отношений у Анны родилась дочь Василиса. Бывший муж обвинял Анну в недостаточном внимании в момент воспитания совместной дочери, а Анна в свою очередь жаловалась, что Борис хотел сломать ее карьеру. В конце концов, бывшим удалось наладить общий язык, в последние годы Анна даже поладила с последней супругой Бориса – Екатериной Белоцерковской.
После смерти Бориса Грачевского в 2020 году у Екатерины Белоцерковской остался сын Филипп, которому ныне уже два года. Женщины поддерживают друг друга, Анна одна из первых выразила слова поддержки и соболезнования после смерти худрука «Ералаша». Анна и Екатерина с удовольствием приглашают друг друга в гости просто так и на важные семейные события.
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