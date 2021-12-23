Умер актер из сериала «Мажор» и «Улицы разбитых фонарей»

Согласно последним данным, прессе сообщается о том, что знаменитый артист умер 22 декабря по причине длительной хронической болезни, которой он страдал последние несколько лет.

За свою творческую карьеру он снялся во многих кинолентах, одними из самых ярких и запоминающихся были роли в сериале «Агент национальной безопасности», в «Мастер и Маргарита», а также первом сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

Помимо актерской деятельности, Вадим Владимирович занимал должность заведующего кафедрой театрального искусства на факультете искусств СПбГУ.

После своего юбилея по случаю 80-летия Вадим Лобанов признался в интервью, что покинул театр-фестиваль «Балтийский дом». Причину назвал – ссора с режиссером Жолдаком.

«30 лет я играл на сцене, сыграл много прекрасных ролей, встречался с выдающимися мастерами и, наверное, как профессионал, вполне удовлетворен! В кино снимаюсь, но уже стал более разборчив!», - признался артист.

По некоторым сообщениям, у актера обнаружили рак, который безуспешно лечили несколько лет, а в декабре ему стало хуже.