Скончался актер, звезда криминальных сериалов Виктор Терехов

Несмотря на свой преклонный возраст Виктор Иванович активно работал. С начала 1960-х годов Терехов выступал на сцене Ленинградского театра, а также снимался в «Ленфильме».

Виктор Иванович Терехов родился в простой, не имеющей к киноиндустрии или шоу-бизнесу отношения семье – 30 декабря 1934 года в Донецкой области.

В 1958 году Виктор Терехов окончил ВГИК по направлению актерское мастерство.

Практически все 120 ролей в кино для Виктора Терехова стали эпизодическими, самыми последними и популярными из которых стали «Мажор», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера».

Из советских кинолент, в которых снимался Терехов: «Государственная граница», «В огне брода нет». Самую большую популярность актеру принесла роль генерала Левашова в фильме «Звезда пленительного счастья».