Актер Анатолий Руденко откровенно рассказал об уходящем 2021 году
29.12.2021 20:37 / Общество / Прочли: 155 человек
Многие звезды шоу-бизнеса, актеры и спортсмены подводят итоги уходящего 2021 года. Активно обсуждают взлеты и падения уходящего года со своими подписчиками в социальной сети. Не стал и исключение актер Анатолий Руденко, который признался, что этот год принес немало ужасных событий.
39-летний актер Анатолий Руденко откровенно признался, что 2021 год был, мягко говоря, не радужным:
«Честно говоря, этот год для моей семьи был, пожалуй, самым тяжелым! Однако, глядя на настоящих героев, оценив их достижения – я понимаю, есть за кого порадоваться! Это поднимает настроение! Спасибо героям за то, что появляется гордость за нашу страну, за то, что наставляете других и вдохновляете…», - сказала артист на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
В начале декабря у Анатолия Руденко умер тесть. Артист вместе с женой Еленой Дудиной сильно переживали эту трагедию, долго не могли прийти в себя после потери близкого человека.
«Папа разбирался в политике, рок музыке и спорте. Я право не разбирался толком ни в одном из этих вопросов. Он много всегда читал. И благодаря ему я тоже много стал читать. Папа очень любил людей, и это чувство передалось от него и мне. Папа был невероятным юмористом. В важных моментах он был строг, задавал серьезные вопросы, наставляя на реализацию и успех с самого раннего возраста», - написала Елена Дудина о своем умершем отце.
Родителей поддерживает и не дает унывать 9-летняя дочь Милена. Наследница всячески пытается отвлечь родителей от трагических событий.
«Дочь – моя лучшая подружка! Практически девушка уже! Она все еще идет обниматься и делать все дела вместе. Однажды сама себе челку остригла, хочет быть похожей на меня. Я согласно, но только после урока английского!», - недавно поделилась жена Анатолия Руденко.
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