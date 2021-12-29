Актер Анатолий Руденко откровенно рассказал об уходящем 2021 году

39-летний актер Анатолий Руденко откровенно признался, что 2021 год был, мягко говоря, не радужным:

«Честно говоря, этот год для моей семьи был, пожалуй, самым тяжелым! Однако, глядя на настоящих героев, оценив их достижения – я понимаю, есть за кого порадоваться! Это поднимает настроение! Спасибо героям за то, что появляется гордость за нашу страну, за то, что наставляете других и вдохновляете…», - сказала артист на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

В начале декабря у Анатолия Руденко умер тесть. Артист вместе с женой Еленой Дудиной сильно переживали эту трагедию, долго не могли прийти в себя после потери близкого человека.

«Папа разбирался в политике, рок музыке и спорте. Я право не разбирался толком ни в одном из этих вопросов. Он много всегда читал. И благодаря ему я тоже много стал читать. Папа очень любил людей, и это чувство передалось от него и мне. Папа был невероятным юмористом. В важных моментах он был строг, задавал серьезные вопросы, наставляя на реализацию и успех с самого раннего возраста», - написала Елена Дудина о своем умершем отце.

Родителей поддерживает и не дает унывать 9-летняя дочь Милена. Наследница всячески пытается отвлечь родителей от трагических событий.

«Дочь – моя лучшая подружка! Практически девушка уже! Она все еще идет обниматься и делать все дела вместе. Однажды сама себе челку остригла, хочет быть похожей на меня. Я согласно, но только после урока английского!», - недавно поделилась жена Анатолия Руденко.