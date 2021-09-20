Названные смартфоны с лучшими камерами





Samsung Galaxy S21 Ultra





Один из лучших камерофонов 2021, который умеет снимать видео в 8K, поддерживает оптическую стабилизацию изображения и 100-кратный гибридный зум. Смартфон получил квадрокамеру с лазерным автофокусом.





Xiaomi Mi 11 Ultra





Эта модель имеет одну из лучших камер в своем классе и даже возглавляет рейтинг DxOMark. Mi 11 Ultra получил тройной модуль.





Гаджет умеет записывать видео в 8K, поддерживает лазерный автофокус и в целом снимает с зумом к Х120. Также в блоке камер расположен 1,1-дюймовый дополнительный Amoled-дисплей, который дублирует основной экран - его можно выводить сообщения, предварительный просмотр при съемке Селфи или собственную заставку.





Модель работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 888, поддерживает быструю зарядку мощностью до 67 Вт, расширенный динамический диапазон HDR10 + и частоту обновления кадров 120 Гц. Экран - Amoled-матрица с диагональю 6,81 дюйма. Также смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68.



