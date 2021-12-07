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Lada Granta с АКПП снята с конвейера

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Lada Granta с АКПП снята с конвейера

07.12.2021 12:05 / Общество / Прочли: 694 человек

«АвтоВАЗ» продолжает принимать официальные заявки на ассортимент автомобильной продукции от партнеров-дилеров для поставок с января 2022 года. Несмотря на то, что прием заявок продолжается, некоторые дилеры столкнулись с ограничительными инициативами производителя.


Как отметили представители одного из салонов, по всей видимости каталог дилерских центров Лада в следующем году будет ограничен. Так, например, завод на данном этапе не принимает заявки на Lada Granta в комплектации с автоматической коробкой передач.

Представители завода, в свою очередь, объяснили отсутствие автомобилей с АКПП внутренними проблемами. Когда эти проблемы удастся решить, и появится ли Granta на «автомате» в обозримом будущем на конвейере, пока не сообщается.

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Granta с автоматической трансмиссией до недавнего времени собиралась ни заводах «АвтоВАЗ» в нескольких вариациях – с АКПП с пятью ступенями, с АКПП с четырьмя ступенями и с роботизированной КПП. При этом автоматическую «коробку» ставят на седаны, cross-версию, лифтбеки и хэтчбеки.

Несмотря на то, сто стартовая стоимость моделей с автоматической трансмиссией дороже аналогичных моделей на «механике» более чем на 150 тысяч рублей (от 725 тысяч рублей за АКПП и от 560 тысяч рублей за МКПП), «автоматы» пользовались определенным спросом. В контексте моделей Granta доля автомобилей с автоматической «коробкой» составляла не менее 15-20% от общего числа продаж.

Введенные ограничения, который отразятся на ассортимент автомобилей, доступных у официальных дилеров, уже с января 2022 года, носят временных характер. Однако представители завода не называют конкретных дат, когда производственные трудности будут преодолены.

Отметим, что проблемы с поставками комплектующих на заводы «АвтоВАЗ» носят постоянный характер. Так, уже длительное время наблюдаются перебои с поставками электронных комплектующих, из-за чего заводам бренда даже приходилось уходить в корпоративный отпуск и пересматривать выпускаемый ассортимент моделей.

Lada – остается самым востребованным автомобильным брендом на российском рынке. Granta, в свою очередь, входит в тройку самых продаваемых автомобилей среди всех автомобилей Lada. Несмотря на то, что традиционно спрос на машины с АКПП ниже, чем на модели с классической «механикой», отсутствие полного ассортимента моделей может ударить по статистике продаж.

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