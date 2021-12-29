В 2021 году Дарья Пынзарь оправдалась за дешевый подарок для дочери Ксении Бородиной

На днях Ксения Бородина устроила грандиозный праздник в честь дня рождения своей дочери. На мероприятие она позвала всех друзей, которые преподнесли роскошные подарки для дочери. Дарья и Сергей Пынзарь также были в числе приглашенных на это мероприятие. В качестве подарка они выбрали купальник и футболку от люксового бренда.

Фанаты заметили, что Бородина с наследницей не очень были в восторге от такого подарка, о чем сразу же сообщили Пынзарь.

«Почему подарок для Теоны такой хиленький? Так каждый год?», - поинтересовался один из подписчиков.

«Вы сейчас серьезно? Ну, во-первых, почему вас так колышет этот вопрос? Во-вторых, купальник из новой коллекции бренда Dior, и футболка Dolce&Gabbana из новой коллекции – я считаю вполне достойным подарком. Тем более, Ксюша одобрила выбор, когда я показывала вещи!», - отреагировала Пынзарь.

Подобного рода вопросы были неоднократными, но Дарья Пынзарь настаивала на том, что Ксения Бородина и малышка остались довольными презентами», - подытожила Пынзарь.

Напомним, что супружеская пара уже много лет дружит с Ксенией Бородиной. Еще с тех времен, когда оба более юные приходили на реалити-шоу «Дом-2» строить свою любовь. А сейчас чета Пынзарь вместе помогают вести шоу, теперь уже строить другим свои отношения.

Стоит отметить, что о ссорах в отношениях между Дарьей и Ксении появляются не первый раз. Часто бывало, что они максимально сокращали количество своих встреч, а потом снова собирались в общей компании друзей. Сама же Дарья Пынзарь неоднократно заявляла, что Ксения Бородина является для нее близким человеком.