В 2021 году Дарья Пынзарь оправдалась за дешевый подарок для дочери Ксении Бородиной
29.12.2021 20:55 / Шоу-бизнес / Прочли: 113 человек
Дарья Пынзарь по случаю дня рождения преподнесла подарок для дочери ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной, за что подписчики в сети интернет забросали словами критики. В итоге, даже пришлось оправдываться перед фанатами.
На днях Ксения Бородина устроила грандиозный праздник в честь дня рождения своей дочери. На мероприятие она позвала всех друзей, которые преподнесли роскошные подарки для дочери. Дарья и Сергей Пынзарь также были в числе приглашенных на это мероприятие. В качестве подарка они выбрали купальник и футболку от люксового бренда.
Фанаты заметили, что Бородина с наследницей не очень были в восторге от такого подарка, о чем сразу же сообщили Пынзарь.
«Почему подарок для Теоны такой хиленький? Так каждый год?», - поинтересовался один из подписчиков.
«Вы сейчас серьезно? Ну, во-первых, почему вас так колышет этот вопрос? Во-вторых, купальник из новой коллекции бренда Dior, и футболка Dolce&Gabbana из новой коллекции – я считаю вполне достойным подарком. Тем более, Ксюша одобрила выбор, когда я показывала вещи!», - отреагировала Пынзарь.
Подобного рода вопросы были неоднократными, но Дарья Пынзарь настаивала на том, что Ксения Бородина и малышка остались довольными презентами», - подытожила Пынзарь.
Напомним, что супружеская пара уже много лет дружит с Ксенией Бородиной. Еще с тех времен, когда оба более юные приходили на реалити-шоу «Дом-2» строить свою любовь. А сейчас чета Пынзарь вместе помогают вести шоу, теперь уже строить другим свои отношения.
Стоит отметить, что о ссорах в отношениях между Дарьей и Ксении появляются не первый раз. Часто бывало, что они максимально сокращали количество своих встреч, а потом снова собирались в общей компании друзей. Сама же Дарья Пынзарь неоднократно заявляла, что Ксения Бородина является для нее близким человеком.
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