2021 Татьяна Полякова откровенно об участницах шоу «Пацанки»: их родили для пособия

В сентябре на телеканале «Пятница!» стартовал новый сезон проекта «Пацанки». Это стал особенный сезон, в нем нет уже подростков, а шокирующие откровения участниц затронули не только сердца педагогов, но и всех телезрителей.

«Все участницы – это уже взрослые девчонки, многие из них уже всякое попробовали и повидали в Москве впервые. Я не могу простить тех, из-за кого с ними такое произошло. У девочек отняли детство. Родители их родили просто потому, что вовремя не встали с постели или же, лень было сделать аборт! Когда в ответ на телефонный звонок ребенка – тишина! Многие девчонки так и говорят: «Меня родили просто для пособия. Для того, чтобы иметь банковскую карточку!», - с ужасом и болью в сердце говорит гуру этикета Татьяна Полякова.





Татьяна старается поддерживать девочек, выступая в качестве отличного психолога.

«Иногда тишина намного лучше, чем пустые слова! Вот что значит: «Ничего не бойся?» Или: «Ты лучший?» Я хочу тобой гордиться, я тебя поддержу, но ты не лучший. Признания девочек сделали меня намного сильнее!»

Преподаватель Школы Леди волнуется за нынешнюю молодёжь, ведь поколение 25-летних совсем не умеют контактировать с внешним миром.

«Это поколение с оголенным эго. На проекте девушки, пережившие насилие, страдание в семье. Все они были брошены в огонь, а выживут или нет – никого не волнует! Они выжили и теперь свои эмоции должны будут отразить на тех, кто будет нуждаться в их собственной помощи. Обидно, что проект заканчивается и мы не сможем увидеть дальнейшую судьбу участниц. Надеюсь, что одна из участниц в будущем займет мое место. Тогда-то это будет настоящая, правдивая история!», - призналась на YouTube-шоу Полякова.