2021 Татьяна Полякова откровенно об участницах шоу «Пацанки»: их родили для пособия
30.11.2021 12:50 / Общество / Прочли: 138 человек
Татьяна Полякова уже много лет принимает участие в Школе леди телевизионного шоу «Пацанки». На телеканале «Пятница!» Полякова преподает уроки этикета участницам, судьбы которых не могут оставить равнодушными любого. Полякова призналась, что судьбы многих участниц заставили взглянуть на мир другими глазами, а также значительно вырасти внутренне.
В сентябре на телеканале «Пятница!» стартовал новый сезон проекта «Пацанки». Это стал особенный сезон, в нем нет уже подростков, а шокирующие откровения участниц затронули не только сердца педагогов, но и всех телезрителей.
«Все участницы – это уже взрослые девчонки, многие из них уже всякое попробовали и повидали в Москве впервые. Я не могу простить тех, из-за кого с ними такое произошло. У девочек отняли детство. Родители их родили просто потому, что вовремя не встали с постели или же, лень было сделать аборт! Когда в ответ на телефонный звонок ребенка – тишина! Многие девчонки так и говорят: «Меня родили просто для пособия. Для того, чтобы иметь банковскую карточку!», - с ужасом и болью в сердце говорит гуру этикета Татьяна Полякова.
Татьяна старается поддерживать девочек, выступая в качестве отличного психолога.
«Иногда тишина намного лучше, чем пустые слова! Вот что значит: «Ничего не бойся?» Или: «Ты лучший?» Я хочу тобой гордиться, я тебя поддержу, но ты не лучший. Признания девочек сделали меня намного сильнее!»
Преподаватель Школы Леди волнуется за нынешнюю молодёжь, ведь поколение 25-летних совсем не умеют контактировать с внешним миром.
«Это поколение с оголенным эго. На проекте девушки, пережившие насилие, страдание в семье. Все они были брошены в огонь, а выживут или нет – никого не волнует! Они выжили и теперь свои эмоции должны будут отразить на тех, кто будет нуждаться в их собственной помощи. Обидно, что проект заканчивается и мы не сможем увидеть дальнейшую судьбу участниц. Надеюсь, что одна из участниц в будущем займет мое место. Тогда-то это будет настоящая, правдивая история!», - призналась на YouTube-шоу Полякова.
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