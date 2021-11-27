В Сети интернет бурно обсуждают созависимость Мирославы Карпович с Павлом Прилучным

С представителями СМИ Мирослава Карпович не обсуждает свои отношения с новым возлюбленным – актером Павлом Прилучным. Но, вот в своем аккаунте в Twitter – это делает с большим удовольствием. Практические каждая публикация содержит в себе признание своему возлюбленному.

«В разлуке познаются чувства еще острее. Тебя нет дома, а я уже все уголки, все комнаты обошла, с животными наигралась, нарисовалась, наработалась, а отсутствие тебя не заглушить. Не смогла. Весь дом в тишине, ну если не считать живность. Истинное счастье слышать, что ты пришел домой»

А в честь 34-летия Павла Прилучного Мирослава Карпович тепло поздравила любимого с днем рождения:

«Пашенька, любимый! С днем рождения, мой родной, любовь моя! Ты своим присутствием даришь тепло и улыбку, счастье. Всегда оставайся таким же честным, добрым и человечным. Ты всегда поддержишь и подставишь свое надежное плечо. Будь счастлив, а я всегда буду смотреть на тебя с обожанием!», - призналась в своей безграничной любви Карпович.

Пользователи в Сети интернет тут же отметили огромную созависимость Мирославы в чувствах к Павлу. Многие отметили, что все это будто пишет 16-летняя школьница, опасаясь ситуации, если вдруг Прилучный бросит Карпович. Как же в таком случае она будет реагировать, поступать – даже страшно представить! А один подписчик даже написал, будь он на месте Прилучного – бежал бы, «роняя тапки».

Карпович в данной ситуации решила снова промолчать, ничего не комментируя, но отметила, что из-за этого у нее все бурлит внутри. Актриса закрыла раздел комментариев, пожелав всем мира.

Немного позже, Мирослава Карпович все-таки добавила, что не ведет аккаунт в Twitter и по данному поводу у нее есть вопросы: «Каким образом модераторы произвели верификацию ее страницы в социальной сети?»