В Сети интернет бурно обсуждают созависимость Мирославы Карпович с Павлом Прилучным
27.11.2021 19:39 / Интернет / Прочли: 352 человек
В Сети интернет бурно обсуждают отношения актрисы Мирославы Карпович с Павлом Прилучным. Девушка буквально одержима избранником, забрасывая его сообщениями с признаниями. Пара уже встречается год.
С представителями СМИ Мирослава Карпович не обсуждает свои отношения с новым возлюбленным – актером Павлом Прилучным. Но, вот в своем аккаунте в Twitter – это делает с большим удовольствием. Практические каждая публикация содержит в себе признание своему возлюбленному.
«В разлуке познаются чувства еще острее. Тебя нет дома, а я уже все уголки, все комнаты обошла, с животными наигралась, нарисовалась, наработалась, а отсутствие тебя не заглушить. Не смогла. Весь дом в тишине, ну если не считать живность. Истинное счастье слышать, что ты пришел домой»
А в честь 34-летия Павла Прилучного Мирослава Карпович тепло поздравила любимого с днем рождения:
«Пашенька, любимый! С днем рождения, мой родной, любовь моя! Ты своим присутствием даришь тепло и улыбку, счастье. Всегда оставайся таким же честным, добрым и человечным. Ты всегда поддержишь и подставишь свое надежное плечо. Будь счастлив, а я всегда буду смотреть на тебя с обожанием!», - призналась в своей безграничной любви Карпович.
Пользователи в Сети интернет тут же отметили огромную созависимость Мирославы в чувствах к Павлу. Многие отметили, что все это будто пишет 16-летняя школьница, опасаясь ситуации, если вдруг Прилучный бросит Карпович. Как же в таком случае она будет реагировать, поступать – даже страшно представить! А один подписчик даже написал, будь он на месте Прилучного – бежал бы, «роняя тапки».
Карпович в данной ситуации решила снова промолчать, ничего не комментируя, но отметила, что из-за этого у нее все бурлит внутри. Актриса закрыла раздел комментариев, пожелав всем мира.
Немного позже, Мирослава Карпович все-таки добавила, что не ведет аккаунт в Twitter и по данному поводу у нее есть вопросы: «Каким образом модераторы произвели верификацию ее страницы в социальной сети?»
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