Павел Прилучный развлекается в компании симпатичных девчонок

34-летний Павел Прилучный был замечен на вечеринке в Дубае, где в одном из заведении выступал певец и композитор Брендон Стоун. Друзья Павла Прилучного не жалели для подписчиков видео и публиковали моменты своего проведенного вечера. К слову, ни в одном из роликов Мирославы Карпович не наблюдалось.

Кстати, дети и бывшая жена Агата Муцениеце также выбрались отдохнуть в ОАЭ. Хоть развод Павла и Агаты сопровождался множеством скандалов и обвинений, на данный момент родители смогли примириться ради совместного спокойного воспитания двоих общих детей: сына Тимофея и дочери Мии.

Относительно Мирославы Карпович, она не комментирует свои отношения с Павлом вообще. Поговаривают, что именно из-за нее в семье Павла и Агаты случился раскол, мол, они встречались, когда мужчина был женат. Мирослава не комментирует сплетни и не обращает внимания на хейт в свой адрес. Наоборот, поблагодарила подписчиков за увеличение интереса к ее персоне, ведь после этого скандал количество последователей увеличилось в разы. А ранее, что бы она не делала, как бы не старалась вести страницу и публиковать больше фото, на ее страницу подписывались не более 10 тысяч человек.



