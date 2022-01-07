Мирослава Карпович вместе с детьми Павла Прилучного вышла на сцену театра

В 2020 году Павел Прилучный и Агата Муцениеце расставались, происходило это очень громко и не без скандалов. Несмотря на длительный период выяснений отношений, громких расставаний и скандалов, пара таки смогла зарыть топор войны и наладить отношения ради совместного гармоничного воспитания наследников.

Недавно Павел Прилучный похвастался в одном из интервью о том, что он купил квартиру для своего старшего сына.

После расставания с Агатой Павел, долго не раздумывая, закрутил новые отношения с Мирославой Карпович. Вместе они отдыхали, ходили в парк аттракционов, наслаждались уличной едой в местном ресторанчике, а благодаря новой пассии, еще и стали приобщаться к театру.

На днях невеста Прилучного после спектакля вышла на сцену театра вместе с его детьми, чем достаточно удивила публику в зале. Мнения зрителей разделились: одни похвалили данный поступок, другие же были не в восторге.

Звезда сериала «Мажор» по некоторым слухам сделал Мирославе предложение руки и сердца. Но, пара категорически не желает комментировать и никакие подробности их отношений узнать практически невозможно. Афишировать отношения Мирослава, и Павел до сих пор не намерены.

36-летняя актриса постоянно привлекает внимание к своей персоне, и причина тому - не только актерский талант и мастерство. Многие хейтеры постоянно обвиняют девушку, причины находят разные: от штампа «разлучницы» идеальной семьи Павла и Агаты до внешнего вида. Например, недавно девушку обвинили в излишней худобе и попросили начинать отъедаться. На пожелания подписчиков поправиться Карпович не реагирует и никаких комментариев не оставляет.