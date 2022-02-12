Мирослава Карпович рассталась с Павлом Прилучным?

Эти слухи появляются в сети интернет не на пустой месте. В последнее время Павел все чаще стал проводить досуг с женой и детьми, а Мирослава отдыхает за границей в компании своих друзей. А 11 февраля Павел Прилучный опубликовал довольно неоднозначный пост, в котором возможно намекнул на расставание с Мирославой Карпович:





«Сегодня пятница. По моему расписанию – день добра! Делать добро – это не только помогать кому-то финансово, но и делать что-то полезное. Вспомнить добрым словом своего наставника, написать что-то доброе старому другу, позвонить маме или бабушке. Мы часто забываем делать простые, но трогательные вещи, а люди уходят бесследно и потом им уже ничего не скажешь, ничего для них не сделаешь. Мне повезло, в моей жизни много хороших людей, готовых прийти на помощь, но сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе.





Она замечательная девушка, искренняя, добрая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки, давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает. Если вы не знаете человека лично, не делайте поспешных выводов. Как вы можете обсуждать и осуждать человека, не зная, что происходит у него в жизни. Мира несет в этот мир много добра, помогая тем, кто в этому нуждается.

Давайте быть добрее и внимательнее друг к другу!», -написал 34-летний Павел.

Многие подписчики восприняли такую публикацию, как прощальные слова и расставание с блондинкой.

Сама же звезда сериала «Папины дочки» ничего не комментирует из происходящего в своей личной жизни, зато с радостью поделилась моментом с вчерашнего дня празднования в компании друзей. Снимок веселой компании с ее присутствием Мирослава опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Перед днем рождения! Впервые смогли в столице вместе собраться 18 человек», - призналась девушка под веселым снимком с друзьями.