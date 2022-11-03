Лена Катина ждет ребенка от мужа-миллионера, поборовшего рак

38-летняя Лена Катина написала в своем личном блоге радостное известие:

«Счастливый день!», - сопроводив эмодзи с округлившимся животиком рыжеволосая Катина.





Это будет второй по счету ребенок для певицы, первенец сын Александр подрастает от музыканта Сашо Кузмановича.

Поклонники тут же поспешили оставить поздравления в разделе комментариев под постом:





« Какая прекрасная новость!», «Желаем вам легкой беременности!», «Очень рады за вас, желаем счастья и крепкого здоровья!»

Муж Дмитрий Спиридонов также не остался в стороне от приятных поздравлений и написал любимой супруге:





«Хочу запомнить эмоцию. Во дела… Шок!» — отметил Дмитрий.

Катина и Спиридонов встречаются уже несколько лет, но официально заключили брак в 2021 году. Свадебная церемония прошла в закрытом семейном кругу с приглашением минимального количества друзей.





Ни для кого не секрет, что несколько лет Дмитрий боролся с раком щитовидной железы. Болезнь часто показывала свой норовливый характер, но каждый раз мужчина стойко держался и напоминал подписчикам, что ему есть ради чего бороться, ведь он встретил настоящую любовь в лице Лены Катиной.





Сама же певица о болезни мужа комментировала таким образом:

«Дима сейчас в полнейшей ремиссии. Он прошел курс лечения в немецкой клинике, и это, слава Богу, не та онкология, с которой надо бороться годами. Так что в этом смысле нам повезло. Да, болезнь щитовидной железы может вернуться, и я молюсь за мужа. Мы только нашли друг друга, и хочется вместе прожить целую жизнь, иметь еще совместных детей. Я очень надеюсь, что все будет хорошо», — откровенничала Катина.