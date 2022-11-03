Лена Катина ждет ребенка от мужа-миллионера, поборовшего рак
03.11.2022 21:22 / Происшествия / Прочли: 923 человек
Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина еще летом сообщила поклонникам о том, что вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Сейчас же стало известно о том, что пара вскоре станут родителями. Для рыженькой из «t.A.T.u.» это будет второй ребенок, а вот для поборовшего онкологическое заболевание Дмитрия – первый!
38-летняя Лена Катина написала в своем личном блоге радостное известие:
«Счастливый день!», - сопроводив эмодзи с округлившимся животиком рыжеволосая Катина.
Это будет второй по счету ребенок для певицы, первенец сын Александр подрастает от музыканта Сашо Кузмановича.
Поклонники тут же поспешили оставить поздравления в разделе комментариев под постом:
«Какая прекрасная новость!», «Желаем вам легкой беременности!», «Очень рады за вас, желаем счастья и крепкого здоровья!»
Муж Дмитрий Спиридонов также не остался в стороне от приятных поздравлений и написал любимой супруге:
«Хочу запомнить эмоцию. Во дела… Шок!» — отметил Дмитрий.
Катина и Спиридонов встречаются уже несколько лет, но официально заключили брак в 2021 году. Свадебная церемония прошла в закрытом семейном кругу с приглашением минимального количества друзей.
Ни для кого не секрет, что несколько лет Дмитрий боролся с раком щитовидной железы. Болезнь часто показывала свой норовливый характер, но каждый раз мужчина стойко держался и напоминал подписчикам, что ему есть ради чего бороться, ведь он встретил настоящую любовь в лице Лены Катиной.
Сама же певица о болезни мужа комментировала таким образом:
«Дима сейчас в полнейшей ремиссии. Он прошел курс лечения в немецкой клинике, и это, слава Богу, не та онкология, с которой надо бороться годами. Так что в этом смысле нам повезло. Да, болезнь щитовидной железы может вернуться, и я молюсь за мужа. Мы только нашли друг друга, и хочется вместе прожить целую жизнь, иметь еще совместных детей. Я очень надеюсь, что все будет хорошо», — откровенничала Катина.
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