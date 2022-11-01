Надежда Ермакова: откровенно о возможности родить ребенка

38-летняя Надежда Ермакова рассказала о своем диагнозе, который на данный момент мешает стать ей мамой:





«Апластическая анемия. Такой диагноз мне поставили 2,5 года назад, и я понятия не имела, какой ад придется пройти. Кто не знает прочитайте. Это патология кроветворной системы, при которой как следствие, организм отторгает любые инородные тела, включая беременность», — делится экс-участница «ДОМа-2».





Ермакова отметила, что проблем с зачатием ребенка у нее нет, есть проблемы именно с вынашиванием:





«Был трудный путь лечения, капельницы, амбулаторно, медикаментозно, не одно переливание крови… Это был ад… Я выкарабкалась, сейчас этап ремиссии. Все спокойно, болезнь отступила. Но опасения конечно есть, а вдруг вернется все», — откровенничает звезда реалити-шоу.





Надежда благодарит близких за оказанную поддержку и понимание, но больше всего ее гложут бестактные расспросы на тему детей от окружающих. Блондинка призывает всех не задавать глупых вопросов, которые могут сильно ранить любую женщину.





«Я никогда не жаловалась и не распространялась на эту тему. Но всегда от вопроса: „Ну что? Когда ребенка родишь?“ внутри коробило и что-то сжималось. Будьте деликатнее, когда у взрослой девушки так беспардонно спрашиваете, возможно она не может иметь детей или на отсутствие ребенка в жизни на данном этапе есть серьезные проблемы», — заявила Ермакова.