Надежда Ермакова: откровенно о возможности родить ребенка
01.11.2022 21:42 / Происшествия / Прочли: 1021 человек
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова в сентябре этого года вышла замуж за Даниэля Чистова, который намного младше своей избранницы. После официального заключения брака подписчики сразу же заговорили о прибавлении в семействе, но Надя решила на эту тему не замалчивать, а рассказать все как на духу есть!
38-летняя Надежда Ермакова рассказала о своем диагнозе, который на данный момент мешает стать ей мамой:
«Апластическая анемия. Такой диагноз мне поставили 2,5 года назад, и я понятия не имела, какой ад придется пройти. Кто не знает прочитайте. Это патология кроветворной системы, при которой как следствие, организм отторгает любые инородные тела, включая беременность», — делится экс-участница «ДОМа-2».
Ермакова отметила, что проблем с зачатием ребенка у нее нет, есть проблемы именно с вынашиванием:
«Был трудный путь лечения, капельницы, амбулаторно, медикаментозно, не одно переливание крови… Это был ад… Я выкарабкалась, сейчас этап ремиссии. Все спокойно, болезнь отступила. Но опасения конечно есть, а вдруг вернется все», — откровенничает звезда реалити-шоу.
Надежда благодарит близких за оказанную поддержку и понимание, но больше всего ее гложут бестактные расспросы на тему детей от окружающих. Блондинка призывает всех не задавать глупых вопросов, которые могут сильно ранить любую женщину.
«Я никогда не жаловалась и не распространялась на эту тему. Но всегда от вопроса: „Ну что? Когда ребенка родишь?“ внутри коробило и что-то сжималось. Будьте деликатнее, когда у взрослой девушки так беспардонно спрашиваете, возможно она не может иметь детей или на отсутствие ребенка в жизни на данном этапе есть серьезные проблемы», — заявила Ермакова.
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