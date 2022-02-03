В 2022 году Надежда Ермакова выбрала в мужья мужчину на 14 лет младше себя
03.02.2022 21:37 / Общество / Прочли: 387 человек
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова призналась в том, что ее будущий муж – это Даниэль Чистов, который на 14 лет младше своей избранницы. Пару не смущает такая большая разница в возрасте. В этот день будущие муж и жена засобирались в ЗАГС, чтобы подать заявление и поскорее оформить свои отношения.
37-летняя Надежда Ермакова опубликовала пару снимков в социальной сети Instagram. На одном фото девушка стоит напротив дворца бракосочетаний в объятиях своего будущего мужа, а на второй – руки невесты, на пальце у которой светится обручальное кольцо.
«Мы решились. Дата выбрана. Пока в шоке, еще не осознали, наверное, но выбор сделан – идем навстречу созданию семьи! Кто угадает дату свадьбы?», - написала Надежда в публикации сразу после посещения Кутузовского ЗАГСа.
Фанаты поспешили поздравить Надежду Ермакову и пожелать обрести на этот раз действительно огромное счастье в семейных отношениях. Многие предположили, что свадьба состоится весной или даже летом!
Помолвочное кольцо, которым похвасталась в социальной сети Надежда стало весьма скромным, зато искренним символом чувств Даниэля к своей будущей жене. Надежда уже обжигалась в отношениях. Еще три года назад Надежда собиралась выйти замуж за своего парня по имени Артем, но вовремя отменила предстоящие торжественные события, когда узнала про многочисленные измены своего партнера.
Тогда Надежда призналась, что обнаружила переписки любовного характера своего возлюбленного одновременного с тремя его бывшими девушками. Тогда она рассказала, что испытала огромную боль, разочарование, девушка долго не могла научиться снова доверять людям:
«Это как скомканный лист бумаги: я себя разгладила, но прежней уже не буду никогда!», - рассказывала тогда бывшая участница телевизионной стройки «Дом-2».
О своих отношениях с Даниэлем Чистовым Надежда рассказывала еще в прошлом году. Тогда она призналась, что намного младше и что она решилась на эту авантюру, чтобы рискнуть, а там будь что будет. Разница в возрасте паре оказалась совершенно не помехой.
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