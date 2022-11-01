Ольга Орлова рассказала пол своего будущего ребенка

Ольга Орлова решила не рассказывать прямо, а рассказать посредством старого доброго анекдота:





«Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец, он не выдерживает и нервно вопрошает: «Когда уже мне сообщат пол моего сына?». УЗИст строго смотрит на него и сдержанно отвечает: «Сообщаю: Пол вашего сына — девочка», — написала она, сопроводив пост смайлами в виде бантов… розового цвета.





Подписчики все поняли и тут же устремились в раздел комментариев, чтобы поздравить Ольгу Орлову. Многие отметили, как же здорово родить в таком возрасте доченьку, ведь у нее уже есть взрослый сын. Поздравила бывшую участницу группы «Блестящие» и Анна Семенович, написав: «Ура!» в ответ на замечательную новость.





Напомним, что у Ольги Орловой есть взрослый сын Артем от брака с бизнесменом Александром Кармановым. Длительный период Орлова не строила ни с кем отношений, но два года назад призналась, что состоит в отношениях с неким предпринимателем по имени Валерий. Свой брак пара заключила в тайне от подписчиков, об этом стало известно лишь несколько месяцев спустя.





Все бы ничего, но многие негодуют о том, мол не поздно ли решилась Орлова на рождение ребенка, ведь уже немолода! На все негодования Ольга отвечает, что ее дочь будет обеспечена всем необходимым, получше многих остальных. В ноябре 2022 года блондинка отметит свое 45-летие!