Беременная Наталья Фриске заявила, что ушла от отца своего будущего ребёнка

В начале напомним, что у музыкальной исполнительницы Натальи Фриске несколько лет назад произошел выкидыш, но в этом году она таки станет матерью долгожданного малыша. До рождения первенца остаётся не так много времени, и ей как никогда нужна поддержка родного мужа. Наталья Фриске рассказала, что сейчас со всем справляется она сама, и, как оказалось, растить малыша она будет также сама.

Музыкальный исполнитель сообщила о том, что больше она не общается с отцом ребёнка. «Мы оказались очень разными, и мне с ним некомфортно, я его больше не люблю. Я ушла от него и больше не вернусь, об этом я не жалею. Я не замужем, и не желаю этого, даже не знаю, что может заставить меня вновь выйти замуж», - рассказала музыкант.





К слову, сестра Жанны Фриске была замужем несколько лет назад, однако это не принесло ей счастья, которое оно ожидала. После этого у неё были, конечно, романы, но, похоже, что они также не принесли много позитивных эмоций, и закончились на грустной ноте. Правда, Наталья Фриске и без того считает себя счастливым человеком.

Новостью про скорое рождение малыша исполнитель поделилась на своей странице в Instagram. «Долго я скрывала свою Вселенную от чужих глаз, не хотела её ни с кем делить, но наша любимая «желтуха» не может жить спокойно, и нужно обязательно влезть и все испортить. «Спасибо» им за это! Все перевернули с ног на голову. Ничего не зная, пишут такую ерунду. Ну что ж, скрывать уже нет смысла. Да, я жду малыша, и я безумно счастлива. Долго ждала этого чудесного подарка судьбы и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже», - она подписала пост.